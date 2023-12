Čtvrtá porážka v řadě potkala hokejisty Přerova v 31. kole Chance lize. Zubři nestačili na Frýdek-Místek 1:3. Nepovedené pondělní derby s Prostějovem tak nenapravili.

Hokejisté HC Zubr Přerov | Foto: Deník/Jan Pořízek

Na první gól čekali diváci opravdu dlouho. Padl minutu a půl před druhou sirénou. Domácí Doktor projel z vlastní třetiny až do té útočné, v levém kruhu se otočil, dal puk na modrou a Daniel Kowalczyk střelou z jedné prostřelil Postavu.

Domácí Frýdek navíc ve třetí periodě vedení navýšil. Ve 48. minutě vykroužil Vladimír Svačina z rohu útočného pásma až na modrou, dostal dostatek prostoru ke střele a i díky clonícím hráčů překonal přerovského gólmana podruhé.

Pět minut před koncem to zkoušel Přerov při přesilovce v šesti bez brankáře proti čtyřem. Jenže byl za to rychle potrestán. Po prohraném vhazování Zubrů trefil odkrytou klec Radek Veselý a zdálo se být rozhodnuto.

Hosté ale dokázali bleskově snížit. Pomohla jim přesilovka - opět hráli šest na čtyři. Tři minuty před koncem vydoloval naději Jiří Goiš, který zužitkoval nahození Pechance.

Poté to přerovští opět zkoušeli při power-play, ale přibrzdil je faul Březiny minutu a půl před koncem a Frýdek-Místek už si vítězství 3:1 pohlídal.

„Začátek vypadal velmi nadějně, bohužel jsme nevyužili přesilovku pět na tři ani pět na čtyři. Pak domácí převzali iniciativu, hráli velmi jednoduše. My jsme jejich plán znali, bohužel se jim ho podařilo plnit trochu lépe než nám. Potom to vypadalo, že to bude utkání o tom, že kdo dá první gól, vyhrál. Bohužel ho vstřelil soupeř. V závěru jsme zvolili situaci šest na čtyři, která nám nevyšla stejně jako minulý zápas s Prostějovem. Trápíme se v útočné fázi, bohužel, musíme makat,“ hodnotil přerovský trenér Michal Mikeska.

HC Frýdek-Místek - HC Zubr Přerov 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 39. Kowalczyk (Doktor), 48. Svačina (Výtisk), 56. Veselý (Kowalczyk, Walega) – 57. Goiš (Pechanec, Vlach). Rozhodčí: Cabák, Kubičík – Mikšík, Veselý. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 761.

Frýdek-Místek: Mokry – Haman, Havránek, Kowalczyk, Výtisk, Homola, Urbanec, Hrachovský – Svačina, Walega, Veselý – Martynek, Marosz, Doktor – Sedlák, Šuhaj, Toman – Ramik, Macháček, Geidl. Trenér: Martin Hrnčár.

Přerov: Postava – Kudělka, Němec, Adámek, Chroboček, Cubo, Krisl, Hanák – Březina, Pechanec, Doležal – Ministr, Vlach, Jakub Svoboda – Goiš, Hejcman, Indrák – Mácha, Chludil, Nemec. Trenér: Michal Mikeska.