Diváci se branky dočkali ve 26. minutě. Kratochvil jel sám na Berana, který jej sice vychytal, ale jeden z jeho vracejících se spoluhráčů si puk srazil do brány. Zubři tak vedli 1:0.

Následně byly k vidění šance na obou stranách, Zubři dokonce trefili tyč, ale skóre se neměnilo.

Náskok Přerova nezvýšil ve třetí třetině ani Macuh, a tak Dukla z přesilovky srovnala. Střelou mezi betony Postavy se prosadil Kolář.

Konec nadějí... Draci opouští Chance ligu a klub je na prodej

Obrovskou příležitost měl tři minuty před koncem opět Macuh, vzal na sebe odpovědnost při přečíslení dva na jednoho, ale trefil další tyč, neuspěl ani dojíždějící Pechanec.

A tak přišel trest. Dukla situaci dva na jednoho vyřešila 31 sekund před koncem lépe. Šik se natlačil před brankáře a bekhendem poslal kotouč pod horní tyč, čímž rozhodl o výhře Jihlavy 2:1.

„Pro nás podobné utkání jako předchozí. Už jsem to zmiňoval v předchozích komentářích. Takové play-off utkání jak z naší strany, tak u Jihlavy. Hráli jsme o umístění v tabulce a prohráli jsme, protože nejsme produktivní. Měli jsme tam šance. Soupeř zužitkoval přesilovku, pak jsme jim nabídli šanci a soupeři, jako je Dukla to v každém zápase trestají a dneska se to potvrdilo. Takže mohu jen pogratulovat Dukle k výhře,” hodnotil přerovský Petr Dočkal.

ANKETA: Nejoblíbenější fotbalový klub v okrese Přerov? Zvolte ho!

Zubři kvůli porážce spadli na sedmé místo, jelikož je přeskočil Zlín a jsou tak na sedmém místě, ze kterého by museli do předkola play-off. Dvě kola před koncem Chance ligy ztrácí na Berany dva body.

HC Dukla Jihlava - HC Zubr Přerov 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 45. Kolář (Karabáček, Haman), 60. Šik (Kočí, Pořízek) – 26. Kratochvil. Rozhodčí: Jechoutek, Svoboda – Kleprlík, Roupec. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 634.

Jihlava: Beran – Haman, Kolář, Kočí, Bilčík, A. Dvořák, Vala, Vovsík – Karabáček, Skořepa, Havránek – Šik, Handl, Pořízek – Brož, Juda, Cachnín – Křehlík.

Přerov: Postava – Chroboček, Hrdinka, Ševčík, Krisl, Černý, Němec, Gréč – Indrák, Pechanec, Březina – Okál, Macuh, Doležal – Jakub Svoboda, Kratochvil, Ministr – Jan Svoboda, F. Dvořák, Goiš.