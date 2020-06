Prvním červnovým dnem odstartovala letní příprava hokejistů HC Zubr Přerov. Vinou koronavirové pandemie si Zubři na společné tréninky museli počkat nezvykle dlouho, od pondělí už ale naplno makají pod vedením kondičního trenéra Jakuba Fryče ze společnosti Andrle Sport.

Start letní přípravy HC Zubr Přerov po koronavirové pauze. | Foto: Petr Komárek

„Už loni jsme s Kubou absolvovali celou letní přípravu, víme, co od toho čekat. Letos je to vlastně o měsíc posunuté, nebude tam žádná pauza, tím je to nové. Uvidíme, co to přinese, věřím, že budeme správně nachystaní minimálně tak jako vloni,“ věří elitní centr Přerova Roman Pšurný.