„Je vždycky skvělé, když se odchovanci klubu, kteří si prošli téměř celý svět, rádi vrací. Pepa už s námi nějaký čas trénuje. Mohl si to tedy osahat a zjistil, jak to u nás funguje. Jsme velmi rádi, že jsme se domluvili na smlouvě. Jeho obrovské zkušenosti nám mohou pomoct jak na ledě, tak i v kabině,“ mne si ruce sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Už nyní dle počtu obdržených branek nejlepší defenziva soutěže tak ještě posílí. A to bezesporu. Josef Hrabal má za sebou přes dvacet zápasů v seniorské reprezentaci, dvě sezony v ruském Čerepovci, zkušenosti má i se zámořským, švédským, finským hokejem i KHL.

Nejpodstatnější část kariéry spojil 34letý bek s třineckými Oceláři, s nimiž v roce 2011 slavil mistrovský titul společně s Martinem Vojtkem. V extralize Hrabal odehrál celkem 564 utkání s bilancí 46 vstřelených branek a 144 asistencí.

V této sezoně byl Josef Hrabal překvapivě bez angažmá, minulý ročník nejvyšší soutěže strávil v Pardubicích a Vítkovicích.

Nyní se zkušený zadák vrací tam, kde svou pestrou hokejovou cestu odstartoval. V rodném Přerově prošel všemi žákovskými kategoriemi, poté zamířil do Vsetína. Jak dlouho u Zubrů vydrží, to je zatím ve hvězdách.

„Prozatím jsme dohodnuti do 30. ledna s tím, že pak si řekneme, co bude dál. Pokud by přišla nějaká lukrativní nabídka, která by Pepu oslovila, tak mu samozřejmě nebudeme bránit, ale i tak je to skvělá zpráva pro naše fanoušky,“ ví dobře Pavel Hanák.

Pokud se podaří Zubrům vyřešit všechny potřebné administrativní kroky na ČSLH, nastoupí Josef Hrabal už do pondělního duelu proti Českým Budějovicím.

JOSEF HRABAL

Narozen: 17. srpna 1985 v Přerově (34 let)

Pozice: obránce

Hůl: levá

Výška: 187 cm

Váha: 86 kg

Draftován: Edmonton Oilers (2003, 8. kolo, 248. celkově)

Kluby: Přerov, Vsetín, Olomouc, Kometa Brno, Čerepovec (Rusko), Springfield Falcons (AHL), Stockton Thunder (ECHL), Modo (Švédsko), Třinec, Novosibirsk, Pelicans (Finsko), Pardubice, Vítkovice

Reprezentace: 22 utkání (2+2)

Mládežnická reprezentace: 28 utkání (0+2)