Přerov – Druhá hokejová liga nabídla pokračování semifinálové série mezi Přerovem a Porubou. Zubři těžkou úlohu zvládli na jedničku, když s podporou svých příznivců v zádech vyhráli 6:3 a srovnali tak stav série na 2:2.

Zubři vstupovali do utkání s vědomím, že pokud ještě chtějí pomýšlet na finálovou účast, tak musí bezpodmínečně vyhrát. Trenér Vladimír Kočara oproti předchozímu střetnutí mohl využít služeb obránce Osiny a útočníka Sedláka. Mimo hru tak zůstal jen gólman Vojtek.

Úvodní dějství bylo i vzhledem k častým vylučováním rozkouskované. Gólovou radost obstaral z poněkud nenápadné akce Vlček, který nejprve neznačil střelu a posléze z úhlu překvapil Tihláře.

A když využil nabídnutou přesilovku tři minuty před přestávkou pohotový Šťastný, tak bylo v kotli ještě veseleji. Do dalším střeleckém pokusu se strhla v brankovišti hostů šarvátka. Vylučovalo se na obou stranách, ale početní výhodu měli nakonec Porubští, a tu také gólově zúročili, čímž se vrátili zpět do hry. „Myslím si, že jsme první třetinu hráli výborně. Dostali jsme však takový zbytečný gól," zhodnotil úvodní počínání přerovský trenér Vladimír Kočara.

Ve druhé periodě se Přerovským znovu podařilo zužitkovat přesilovou hru, když tentokrát skóroval dorážkou Kovařík. Tihlář vzápětí přepustil své místo Gleichovi. Tomu hned pobyt v brance znechutil Brančík, který ho prostřelil bekhendem a rozbouřil ochozy počtvrté.

Hosté jakoby neskousli nepříznivý stav a několikrát si dopustili hrubých zákroků a po zásluze také za to pykali. Pětiminutovou výhodu si domácí zkomplikovali. Kudělka nastřelil protihráče a únik hostujícího forvarda musel hasit jen za cenu faulu. Rozhodčí následně zařídil trestné střílení, ale Pechanec na Sklenáře k radosti domácích příznivců nevyzrál.

Zubři následně udeřili při zkrácené přesilovce pět na tři, kdy se prosadil Pala. Při výhodě se trefili také hosté, kdy jinak výborně chytajícího Sklenáře prostřelil Krayzel.

Do třetího dějství šli domácí se tříbrankovým náskokem. Porubě se podařilo korigovat. V poslední pětiminutovce už všechno vsadili na jednu kartu. Přesilovku umocnili s power play. Vytvořili si tlak, kterému však Kočarova družina i díky pohotovým zákrokům Sklenáře odolávala. Triumf dokonal nakonec Šťastný, jemuž se podařilo, ač byl tísněn, nasměrovat puk do opuštěné klece.

Závěr utkání si diváci zpestřili mexickými vlnami a užívali si vítězství svých oblíbenců. Zubři si tak domácí výhrou vynutili pátý rozhodující zápas, který se hraje v sobotu na ledě Poruby.

„Byl to těžký zápas se šťastným koncem. Tím, že jsme ustáli unfair zákroky od soupeře, tak jsme si pomohli k dostatečnému náskoku. Soupeř to však nevzdal a museli jsme o ten vyrovnávací bod v sérii bojovat až do konce," doplnil s výhrou spokojený Kočara.

HC ZUBR Přerov – HC RT TORAX Poruba 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Vlček (D. Šťastný), 17. D. Šťastný (Kolář, Blinka), 26. Kovařík (Pala, Goiš), 26. Brančík (Janota), 33. Pala (Osina, Zbořil), 58. D. Šťastný (Brančík, Sakrajda) – 18. Slavík (Sedlář, Krayzel), 38. Krayzel (Pechanec, Sedlář), 44. Vaněk (Seidler, Javín). Rozhodčí: Mrkva, Přikryl – Lukš, Novák. Vyloučení: 9:11, navíc Zachar (Poruba) 10 minut osobní trest, Buček (Poruba) 5 minut + do konce utkání. Využití: 3:2. Diváků: 2245.

HC ZUBR Přerov: Sklenář – Osina, Pala, Janota, Vlček, Kudělka, Zbořil, Haloda, Kundrátek – Goiš, Sedlák, Kovařík – Sakrajda, Brančík, Málek – D. Šťastný, Kolář, Blinka – M. Kratochvíl, Matula, Ditrich. Trenér: Vladimír Kočara.

HC RT TORAX Poruba: Tihlář (26. Gleich) – Vajda, Šindelář, Hruzík, Peslar, Wolf, Slavík, Prokop, Javín – Sedlář, Krayzel, Zuber – Zachar, Vrána, Pechanec – Pavlačka, Chaloupka, Vaněk – Buček, Graca, Seidler. Trenér: Tomáš Sršeň.