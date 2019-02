Přerov - /DOPLNĚNO/ Šesté přípravné utkání před blížícím se startem druhé ligy, sehráli hokejisté HC ZUBR Přerov v pátek na ledě Nového Jičína. Jak doma, tak i venku svého soupeře porazili o dvě branky a připsali si na své konto již páté vítězství.

Přerovští Zubři v souboji s Novým Jičínem. | Foto: DENÍK/David Klein

HK Nový Jičín – HC ZUBR Přerov 5:7 (2:2, 1:3, 2:2)

Utkání nabralo svižné tempo hned na začátku a pytel s góly se roztrhl již po 101 sekundách, kdy se prosadil domácí Uhlár. Novojičínští se však z vedení radovali pouze třináct sekund, když bleskově odpověděl Ditrich. Na konci třetí minuty to ale byli opět domácí, kteří šli do vedení.

Do kabin se ovšem odcházelo za nerozhodného svatu, o což se postaral Pala.

Po změně stran se dostali Zubři poprvé do vedení – v početní výhodě dorážel Šimo. Zanedlouho však svítil na ukazateli skóre opět vyrovnaný stav 3:3. Meo se pak do konce čtyřicáté minuty prosadilo ještě dvakrát, zásluhou Korčáka a Martináka.

V polovině třetí části Zubři chybovali v rozehrávce a zaplatili za to inkasovanou brankou. Vyrovnat se soupeři podařilo v 53. minutě z protiútoku dva na jednoho.

Za dalších 25 sekund nato ovšem vstřelilo Meo po pěkné kombinační akci vítězný gól – Sprušil našel před brankou Ditricha, a jeho střela mířila do vinklu. V 58. minutě ještě pojistil Rak vítězství přerovských barev sedmou brankou.

Oba týmy se po utkání dohodly na odjetí tří samostatných nájezdů. Za domácí uspěli Sluštík a Vašut, za hosty pouze Rusek. Novojičínskému Zedníkovi a přerovským Sprušilovi a Korčákovi se pokus nezdařil a tak na nájezdy zvítězili domácí 2:1.

Jaroslav Beck, trenér přerovských hokejistů, po utkání řekl: „Byl to takový typický »páteční hokej«. Je dobře, že nám vycházely přesilovky. Doufám, že to vydrží. Jde ale také o to, abychom zvládli obrannou činnost. Bránit se nám moc nechce a spoléháme na sílu v útoku. I když brankář Krejčí chytá dobře, tak občas mu tam něco spadne. Když se dá sedm gólů, tak je to dobré, ale musí se také bránit.”

Branky: 1:41 Uhlár (Tomášek), 2:55 Kabeláč (Hruškovský), 25:45 Vašut (Andrýsek), 48:15 Koloničný (Toman), 52:34 Uhlár (Bacul) – 1:54 Ditrich (Kočara), 15:33 Pala (Kočara, Ditrich), 24:02 Šimo (Korčák), 29:55 Korčák, 39:05 Martinák (Pala, Sprušil), 52:59 Ditrich (Sprušil, Pala), 57:38 Rak (Martinák).

Statistiky – vyloučení: 5:8, využití: 1:3, v oslabení: 1:0, poměr střel: 42:41, buly: 37:25.

Sestava HC ZUBR PŘEROV: Krejčí – Pala, Halouska, Vlček, Hruška, Bauer, Prinke, Ryšánek – Kočara, Sprušil, Ditrich, Kolář, Šimo, Korčák, Martinák, Sedlář, Rusek, Mališka, Rak.

Další přípravné utkání sehrají Zubři již v úterý 26. srpna, kdy se od 18 hodin střetnou doma se Šumperkem.

(kp)