„Myslíme si, že je to z hokejového hlediska dobře, pro nás to znamenalo, že nesmíme nic podcenit a poskládat po sportovní i ekonomické stránce silný tým, abychom sezonu zvládli,“ začal čtvrteční tiskovou konferenci jednatel HC Zubr Přerov Tomáš Pluháček.

Ten již dříve pro Deník potvrdil navýšení rozpočtu s tím, že kádr je o deset až patnáct procent dražší než v minulé sezoně. Rozpočet se tentokrát pohybuje okolo 20 milionů korun.

„Dnes můžu říct, že rozpočet je víceméně ze sta procent potvrzen a zajištěn díky smlouvám s našimi partnery. Sezona je ekonomicky zajištěná,“ ubezpečil Pluháček s tím, že klub počítá i s nižší návštěvností. A to hlavně vinou koronavirových nařízení.

„Počítáme s tím, že diváci nebudou chodit v takovém počtu jako v minulosti, protože ta opatření jsou nepříjemná. Věříme ale, že si užijeme společně dobrý hokej s dobrou kulisou,“ doplnil.

„Jednoznačným cílem je postup do play-off. V každé z absolvovaných šesti sezon jsme se pohybovali v horních patrech tabulky, v čemž bychom chtěli pokračovat,“ nastavil jednatel jasné mety pro novou sezonu.

Odchody nahradila kvalita

Splnit je má pomoci výrazně obměněný kádr. Ten čítá celkem čtrnáct odchodů. „O hráče byl po úspěšné minulé sezoně zájem,“ připomněl sportovní manažer Pavel Hanák třetí místo po poslední základní části.

„Myslím si, že se nám odchody podařilo dobře nahradit. Kluky, které jsme si vytipovali a oslovili, se nám sem z devadesáti procent podařilo dostat. To je velký úspěch,“ podotkl Hanák.

Největšími posilami z celkem jedenácti příchozích hráčů jsou jednoznačně obránci Josef Hrabal a František Hrdinka či útočníci Jakub Herman, Jan Svoboda či Matěj Novák. Obrovský přínos znamenají také navrátilci Matouš Kratochvil, Robert Černý nebo Jakub Kubeš.

„Stěžejním a asi nejdůležitějším návratem je pro nás Pepa Hrabal. Je to klíčový obránce na ledě a do kabiny. Uvidíme, jak si to Pepa rozmyslí s nabídkami, má jich spoustu. Smlouvu má zatím do konce října,“ vyzdvihl Pavel Hanák.

Obrovským posílením útoku pak je příchod extraligového útočníka Jakuba Hermana, jednoho ze slavných odchovanců klubu.

„Finančně lepších nabídek měl celou řadu. Jeho prioritou bylo hrát v Přerově. Myslím si, že to pro nás bude obrovská posila. Vrací se k nám slavní odchovanci, je to ukázka toho, že to tady funguje,“ věří sportovní manažer.

Nic nenechali náhodě

Zubři i v nové sezoně budou mít k dispozici hráče na střídavé starty. Ze Zlína jde například o Vojtěcha Dobiáše či Jana Dluhoše. Druhý jmenovaný by měl nastoupit už do sobotního duelu s Kolínem. Spolupráce bude pokračovat i s brněnskou Kometou, směr extraliga ovšem mohou zamířit i některé z přerovských opor v čele s Jakubem Hermanem (Zlín).

„Když budeme zdraví a bude se nám dařit, chceme hrát s týmem, který máme v kabině,“ předeslal hlavní trenér Vladimír Kočara.

Ani on neskrývá spokojenost s novým kádrem, který Přerované seskládali již v dubnu podle svých představ. Nic tedy nenechali náhodě.

„Poprvé, co jsem tady, je tým kompletně sestavený takto brzo. Za to patří poděkování vedení,“ zmínil Kočara.

Přerovský trenér navíc dal jasně najevo, že Zubři se během sezony nechtějí přehnaně dívat na tabulkové postavení.

„Sezona by měla končit play-off, které bude stěžejní. Chceme vyhrávat každý zápas, ale loni nás to možná dohnalo, protože jsme chtěli být pořád výš a výš a možná pak chyběla mentální síla,“ přiznal kouč a připomněl překvapivě rychlou prohru 0:4 na zápasy ve čtvrtfinále s Porubou.

Co se týče hry, větří trenéři v energii mladého kádru. „Věříme tomu, že zrychlíme a budeme hrát atraktivní hokej pro diváky,“ nastínil Vladimír Kočara.

Jako první Zubry otestuje v sobotu od 17 hodin loňský nováček z Kolína. Přerované půjdou do utkání v roli favorita, trenér Kočara ale nečeká jednoduché utkání.

„Loni to byl druholigový mančaft, přesto jsme s ním dvakrát prohráli. Letos je vidět, že spoustu věcí ve hře změnili. Je tam lepší organizace. A samozřejmě je to farma Hradce Králové a já si myslím, že extraligové týmy budou ze začátku soutěže farmy podporovat. Mají tam top hráče,“ dodal závěrem Kočara.

Změny v kádru

Příchody: Matouš Kratochvil (útočník, HC Dynamo Pardubice), Jakub Herman (útočník, PSG Berani Zlín), Robert Černý (obránce, HC Vítkovice Ridera), Tadeáš Král (útočník, DRACI PARS Šumperk), Ondřej Ševčík (obránce, DRACI PARS Šumperk), František Hrdinka (obránce, LHK Jestřábi Prostějov), Matěj Novák (útočník, LHK Jestřábi Prostějov), Vít Seemann (obránce, SK Trhači Kadaň), Jan Svoboda (útočník, SK Trhači Kadaň), Jakub Kubeš (obránce, HC Vítkovice Ridera), Josef Hrabal (obránce, Sheffield Steelers, ENG)

Odchody: Martin Holík (brankář, DRACI PARS Šumperk), Mikuláš Zbořil (obránce, HC Frýdek-Místek), Lukáš Forman (obránce, SK Horácká Slavia Třebíč), Tomáš Dřímal (obránce, LHK Jestřábi Prostějov), Jan Mlčák (obránce, SK Horácká Slavia Třebíč), Jan Dluhoš (obránce, PSG Berani Zlín), Jiří Suhrada (obránce, PSG Berani Zlín), Vlastimil Dostálek (útočník, AZ Heimstaden Havířov), Radek Číp (útočník, Odense Bulldogs, DEN), Darek Hejcman (útočník, PSG Berani Zlín), Jiří Goiš (útočník, HC Bobři Valašské Meziříčí), Jan Štefka (útočník, LHK Jestřábi Prostějov), Rok Macuh (útočník, DRACI PARS Šumperk), Matěj Sebera (útočník, PSG Berani Zlín)