Ústí nad Labem, Přerov – Chybělo málo. Přerovští hokejisté ještě necelých deset minut před koncem na ledě Ústí nad Labem vedli o dvě branky, skvěle rozehraný duel 31. kola WSM ligy ale nakonec do vítězného konce nedotáhli.

Lvi dokázali před vypršením normální hrací doby srovnat a nakonec slavili výhru 3:2 po samostatných nájezdech.

„Hráli jsme třetí zápas ve čtyřech dnech. Rozhodují maličkosti, my jsme si dnes nedokázali pohlídat náskok. Bohužel jsme tomu vítězství dnes asi nešli tolik naproti. Bod ale bereme a musíme se připravit na středeční zápas," hodnotil trenér Zubrů Petr Dočkal.

Přerované do utkání nakonec nastoupili bez slíbené posily ze Zlína Martina Podešvy. Před zápasem se objevila v médiích informace, že extraligový útočník nakonec míří do Znojma. Do sestavy Hanáků se naopak po nemoci vrátil Marek Sikora.

V první třetině byli o něco aktivnějším týmem domácí. Zubři ale dokázali i díky Štůralovi v brance nebezpečné situace ustát a do kabin se šlo za bezbrankového sta­vu.

V úvodu druhého dějství Ústí promarnilo svou druhou šanci přesilové hry. Trest si pro Severočechy přichystal Jiří Goiš. Na konci 26. minuty se dostal na modré k puku po chybě v domácí rozehrávce a bekhendem překvapil Soukupa v brance lvů.

Domácí ovšem byli i nadále nebezpeční. V další přesilovce Přerov opět podržel Štůrala. Také hosté si ale vypracovali slibné příležitosti. Druhý gól Zubrů měl na hokejce Ižacký, ve skvělé pozici v situaci dva na jednoho neuspěl.

Dvoubrankové vedení si Zubři přeci jen vybojovali ve třetí dvacetiminutovce. V jejím úvodu zafungovalo kouzlo nově vzniklé třetí formace. Ižacký si spravil chuť, když zadovkou zpoza brány našel v dobré pozici Jana Bergera. Ten nekompromisně zavěsil a ve třetím zápase si připsal třetí branku v přerovském dresu.

Poté ale přišel nápor Ústí, který postupem času nabíral na intenzitě. Snížení domácím obstaral přesně po padesáti minutách hry při hře ve čtyřech Daniel Vrdlovec. V 58. minutě šli hosté opět do čtyř a takovou příležitost si lvi nemohli nechat ujít. Tlak před přerovskou klecí přetavila ve vyrovnání domácí legenda Jaroslav Roubík.

„Ve třetí třetině jsme po individuální hrubce pustili soupeře zpátky do zápasu. V posledních minutách jsme bohužel inkasovali v oslabení. Škoda, že jsme neproměnili další šance. Soupeř má v ofenzivě sílu, což v domácích zápasech dokazuje. Dnes mu musíme pogratulovat," řekl Dočkal.

V prodloužení tři na tři tentokrát branka nepadla a rozhodovalo se v nájezdech. Po brance Kovaříka ve druhé sérii to vypadalo pro Zubry velice nadějně, Roubík ale poslal dovednostní soutěž se štěstím do čtvrté části. Rozhodla pátá série a branka Patrika Poulíčka, z vítězství se tak radovali domácí.

HC Slovan Ústí nad Labem – HC Zubr Přerov 3:2 sn (0:0, 0:1, 2:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 50. Vrdlovec (Doležal, Kasík), 58. Roubík (Poulíček, Merta), rozhodující nájezd Poulíček – 26. Goiš (Sýkora), 42. Berger (Ižacký, Zbořil). Rozhodčí: Škrobák, Pešina – Jindra, Kreuzer. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 639.

Přerov: Štůrala – Chmelíř, Šnajnar, Novotný, Ferenc, Zbořil, L. Vágner, Pala, Malina – Plášek, Sýkora, Procházka – Goiš, Sikora, Kovařík – Ižacký, Berger, M. Kratochvíl – Král, Dymáček, P. Kratochvíl. Trenéři: Petr Dočkal, Vladimír Kočara, David Kudělka.

Ústí n. L.: Soukup – M. Vágner, Bernad, Brož, Kasík, Přindiš, Husák, Zajíc – Poulíček, Roubík, Melka – Merta, Vrdlovec, Doležal – Gengel, Loskot, Dalecký – Navarra, Komárek, Macek. Trenér: Miroslav Mach.

Tabulka:

1. Motor České Budějovice 30 20 2 0 8 107:60 64

2. Jihlava 31 16 5 1 9 85:57 59

3. Slavia Praha 31 14 8 0 9 82:83 58

4. Kladno 31 15 4 2 10 86:69 55

5. Přerov 31 12 5 4 10 88:76 50

6. Prostějov 31 11 5 6 9 103:92 49

7. Benátky nad Jizerou 31 11 2 9 9 81:82 46

8. Ústí nad Labem 31 9 7 4 11 92:99 45

9. Třebíč 31 10 2 9 10 79:95 43

10. Litoměřice 31 10 3 5 13 72:74 41

11. Frýdek-Místek 31 10 4 3 14 79:90 41

12. Havířov 31 8 4 4 15 66:72 36

13. Kadaň 32 10 0 3 19 76:107 33

14. Most 31 8 2 3 18 59:99 31