Je také co napravovat. Poslední návštěva Poruby v Přerově dopadla 17. prosince po reprezentační přestávce domácí prohrou 1:2. Dvě chyby v úvodu utkání tehdy rozhodly o zbytečné ztrátě Zubrů.

„Za mě rozhodla jediná věc. Tou je efektivita přesilových her. My jsme je po reprezentační pauze hráli strašně složitě,“ měl tedy jasno hlavní trenér Vladimír Kočara.

Nejen úspěšnost využití přesilovek ale budou muset Zubři oproti prosincové bitvě v Meo Aréně zlepšit. „Bylo to ubojované, oni pak puky hodně vyhazovali, my jsme na to reagovali pozdě. Zbytečně jsme se s nimi honili, místo abychom hráli chytře,“ kroutil hlavou Radek Číp, který se vracel po zranění a jediným přerovským gólem v utkání nastartoval vlastní zlepšení v produktivitě, které potvrzoval i v lednu.

Číp ale předčasně odešel do šatny během pondělního tréninku a ve středu chyběl v derby se Vsetínem. Jestli zdravotní trable, které ho v poslední době sužují až příliš často, do utkání vyléčí, je zatím ve hvězdách.

Otazník zůstává také u Martina Weinholda, kterého proti Vsetínu kvalitně v obraně nahradil vítkovický Martin Bodák. Jisté není ani to, kdo se postaví do brány.

Na Porubu poprvé s Klimešem?

Trenéři v posledních duelech skoro pravidelně střídali Lukáše Klimeše s Michaelem Petráskem. Dle tohoto klíče by se do klece mohl vrátit Petrásek, který však v pražském Edenu po čtyřech inkasovaných gólech střídal a proti Vsetínu se ve středu neobjevil ani na střídačce.

Poslední triumf nad Porubou ale vychytal v Ostravě právě exlitvínovský gólman. Zajímavostí je, že porubští střelci v této sezoně zatím neprověřili Lukáše Klimeše. Nastoupí dle statistik nejlepší brankář Chance ligy poprvé proti Ostravanům?

Odpovědi se dozvíme už v sobotu od 17 hodin, kdy je na programu úvodní buly. Mimochodem, také návštěva by od posledního vzájemného střetnutí v Meo Aréně zasloužila zlepšení. Prosincový duel sledovalo pouhých 1283 diváků.