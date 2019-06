Gólman Lukáš Klimeš si skvělými výkony v minulé sezoně řekl nejen o cenu za nejlepšího brankáře Chance ligy, ale také o novou smlouvu v mateřské Kometě. V Brně se má v konkurenci Marka Čiliaka a Karla Vejmelky porvat o šanci v extralize.

„Nyní máme tři špičkové gólmany, rozhodne jejich momentální výkonnost a rozhodnutí trenérů, koho nasadí do brány. Lukáš šanci určitě dostane,“ uvedl na webu Komety majitel klubu Libor Zábranský.

„Nezbývá, než mu popřát hodně štěstí. Je to pro něj super. Myslím, že takhle by to mělo vypadat. Ten kluk si tady řekl o místo, předváděl tady skvělé výkony a teď si zasloužil tuhle šanci výš,“ uznal sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Pro 24letého gólmana životní šance, pro Zubry enormní zásah do zadních řad, který jen sotva zalepí možnost střídavých startů z Brna. V jasné jedničce, kterou pochopitelně Klimeš byl, musíte mít stoprocentní jistotu.

„Lukáš s námi v přípravě trénoval, což asi není tajemstvím. Byli jsme s ním domluveni. Po tom, co zachytal vloni, bylo jasné, že o něj zájem bude,“ uvědomoval si Pavel Hanák.

„Byli jsme dohodnuti, že pokud nepřijde vyloženě lukrativní nabídka ze zahraničí, nebo si na něj nevzpomene mateřská Kometa, kde by ho podepsali za zajímavou částku, byl by tady,“ prozradil přerovský manažer.

NÁHRADA S EXTRALIGOVÝMI ZKUŠENOSTMI

Naplnil se druhý scénář. Klimeš se tak přesunul do přípravy s Kometou a Zubři oficiálně na soupisce mají jediné jméno mezi tři tyče – juniora Daniela Šimonů. A to je samozřejmě málo. Vedení tak momentálně zaměstnávají hlavně jednání s brankáři.

„Probíhají intenzivně. Nějaké možnosti máme. Doufám, že v nejbližších dnech se vše dořeší. Je to na dobré cestě. Náhrada za Lukáše bude a nebude vůbec špatná,“ přiblížil Pavel Hanák.

„Hledáme gólmana, který by byl jasná jednička. Počítáme s tím, že soutěž bude náročná. Potřebujeme někoho zkušenějšího, kdo by Lukáše nahradil ve všech směrech,“ nastínil sportovní manažer.

Kdo je tedy ve hře? Několik kvalitních a zkušených gólmanů na pomezí extraligy a druhé nejvyšší soutěže zatím nemá podepsanou smlouvu pro nadcházející sezonu. Tak třeba Pavel Kantor, Tomáš Štůrala, Patrik Polívka, Peter Hamerlík, ale ani Michael Petrásek, který v Litvínově bojoval se zdravotními problémy.

„Těch volných jmen je třeba deset a my s osmi jednáme. Měl by to být gólman se zkušenostmi z extraligy,“ nechtěl být Pavel Hanák zatím konkrétní.