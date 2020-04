Weinhold si během uplynulé sezony řekl o nálepku jednoho z nejlepších defenzivních beků soutěže, umí však i zahrozit směrem dopředu.

Velký progres tak nezůstal bez povšimnutí v extralize, v níž zadák naskočil i dvakrát během února. Karlovy Vary nyní daly Weinholdovi odměnu za výborné výkony.

„Bylo potřeba, aby se prosadil nejprve v Chance lize. V loňské sezoně hrál výborně v Přerově, odkud jsme měli možnost si ho vyzkoušet. Na základě jeho výkonů a perspektivy jsme se rozhodli ho na příští sezonu angažovat,“ vysvětluje sportovní manažer a hlavní kouč Energie Martin Pešout.

Výsledkem je nová smlouva s opcí i na sezonu 2021/2022. Naskakovat by však Weinhold měl pravidelně už v nastávajícím ročníku nejvyšší soutěže. Ani zmíněné zranění ramene by nemělo být překážkou.

„Měl začít rehabilitovat a rozhýbávat rameno. V květnu už by to mělo být v pohodě,“ věří 23letý obránce. „Věřím, že se ukážu v co nejlepším světle a v Karlových Varech budu hrát stabilně extraligu,“ dodal pro web Energie, v jejímž dresu celkem odehrál 15 extraligových duelů.

CO BUDE S KÁDREM?

Přerov bude mít podle informací Deníku o perspektivního beka nadále zájem, ve hře by mohly být střídavé starty. Vše bude záležet na vytíženosti Weinholda a pochopitelně také na situaci, v jaké se přerovský klub po koronavirové krizi ocitne.

"Teď se opět ocitáme v bodě nula. Nevíme, jak velký se nám podaří sestavit rozpočet na příští sezonu, kolik hráčů z úspěšného týmu budeme schopni udržet a vůbec nevíme, kolik se vlastně do první ligy přihlásí týmů,“ uvedl jednatel HC Zubr Přerov Tomáš Pluháček v rozhovoru pro klubový web.

Jediným hráčem, u nějž Zubři již dříve oficiálně potvrdili trvání smlouvy i pro sezonu 2020/21, je kapitán Jiří Krisl.

Že by snad Přerované v květnu vůbec nepodali přihlášku pro nadcházející prvoligovou sezonu, to je ten nejčernější scénář, který by vedení co nejrychleji chtělo vyloučit.

„Za sebe, za management klubu i za generálního partnera Pivovar Zubr chci slíbit, že uděláme všechno pro to, aby se hokej na profesionální úrovni v Přerově zachoval,“ prohlásil Tomáš Pluháček.

Zubři musí spoléhat také na pokračování podpory dalších důležitých partnerů včetně města Přerova.