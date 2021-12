Pravdou je, že jeho tým možná nesehrál početní výhody až tak hrozně, nastřelil v nich třikrát tyč, vítkovická posila Azetu v brankovišti Dolejš zachytala famózně. Na to se však historie ptát nebude.

Z tribun se tak ozývalo bučení a po zápase si dokonce někteří fanoušci na hráče počkali, když opouštěli tunelem led.

„Fanouškům se nedivím. Většina těch, co tady byla, ale fandila až do poslední minuty. Za to jim patří kredit,“ zmínil Vladimír Kočara.

„Už to bude tři roky, co jsem ten tým převzal. Kdybych byl fanoušek, tak jsem taky zklamaný. Nejen z výsledku, ale i z předvedené hry. Nechci se vymlouvat, zodpovědnost jde za mnou,“ zopakoval trenér.

Přerovanům chyběli Michael Petrásek, Matouš Kratochvil či Jakub Herman, na Hanou však z extraligy dorazili Lukáš Klimeš, Tomáš Šoustal, Jakub Navrátil, Martin Novotný, Jiří Karafiát či Matěj Sebera. S takovým týmem se doma očekávaly tři body.

„Nerad prohrávám, chci vyhrávat. Ale dvacet lidí v týmu nezměníte. To jsou věci, které ke sportu patří. Věci, o kterých teď už nebudu rozhodovat já. Rezignaci necítím. Pořád týmu věřím, ale předvedený výkon nebyl dobrý,“ uvědomuje si Vladimír Kočara.

„Tři roky jsme tady neměli krizi. Vypadli jsme ve čtvrtfinále s Kladnem, které pak postupovalo do extraligy. V sezoně, kdy jsme byli výborní, nás do play-off nepustil covid. V minulé sezoně jsme vypadli jednoznačně 0:4 na zápasy s Porubou, herně to tak jasné nebylo. Může to něco znamenat, ale to jsou věci, které teď už neovlivním,“ uzavřel trenér.

Zubrům tak i vinou odložených zápasů patří až 12. místo tabulky, pod nimi už se nachází sestupové příčky. V pondělí zajíždí Přerované na led pátého Sokolova.

HC Zubr Přerov – AZ Heimstaden Havířov 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Doktor (Kadeřávek, Hudeček), 60. Dostálek (Doktor, Chroboček). Rozhodčí: Hucl, Šindler – Coubal, Roischel. Vyloučení: 6:7. Využití: 0:2. Diváci: 578.

Přerov: Klimeš – Hrabal, Kubeš, Hrdinka, Černý, Krisl, Novotný – Jakub Svoboda, Süss, Jan Svoboda – Navrátil, Šoustal, Doležal – Karafiát, Král, Sebera – Novák, Dvořák, M. Svoboda – Sloboda. Trenér: Kočara.

Havířov: Dolejš – Hlaváč, Pastor, Chroboček, Kadeřávek, Lytvynov, Marcel Kunc, Kočí – Dostálek, Hudeček, Doktor – Bednář, Pechanec, Maruna – Severa, Mrva, Š. Kratochvil – Křemen, Handl, Michal Kunc. Trenér: Potěšil.