„Kluky jsme sledovali déle, oba jsou mladí, ale už mají zkušenosti s mužským hokejem. Od Chomutova jsme koupili jejich hráčská práva a stali se tak pevnou součástí naší organizace. Mají velký potenciál,“ prozradil sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Oba hráči spolu hrají de facto od dětství a nyní se společně přesouvají na svou první moravskou štaci. Odchovanci Chomutova působili také v mládežnických reprezentačních výběrech.

Zanedlouho 21letý Seemann se rozhodoval na základě pozitivních ohlasů hokejové veřejnosti směrem k přerovské organizaci.

Vít SeemannZdroj: Deník/Roman Dušek

„Přerov je pro mě výzva. Budu daleko od domova a budu chtít podávat co nejlepší výkony,“ hlásí rodák z Mostu. „Pro Přerov hrály velkou roli reference od kluků. Klub mi doporučovali ohledně přístupu k hráčům, prostoru pro jejich rozvoj i zázemí,“ dodal autor jedenácti kanadských bodů (2+9) z 34 utkání v minulé sezoně.

DALŠÍ ZUBR SVOBODA

Velmi produktivní byl jeho o rok starší kolega z útoku. Jan Svoboda nasbíral ve 34 duelech 27 kanadských bodů, dal osm gólů a společně s Romanem Chloubou byl tahounem týmu, který však okupoval dno tabulky.

„Byl jsem rád, že mi trenéři věřili. Dostal jsem prostor v přesilovce, kde se mi zařadilo, pak jsme si sedli s Romanem Chloubou. I když přicházela jedna prohra za druhou, snažil jsem se na ledě odevzdávat maximum,“ vrátil se Jan Svoboda k poslední štaci. Sezonu 2017/18 strávil například v čínském Kunlunu v mládežnické MHL.

Zajímavostí také je, že Přerovu už nasázel několik branek, v barvách Chomutova dokonce na konci roku 2019 skolil Zubry dvěma trefami. To nosil „posvátné“ číslo 99.

„V Chomutově jsem dal polovinu branek za celou sezonu právě Přerovu. Jsem rád, že teď mohu hrát za Zubry. Doufám, že góly budu dávat někomu jinému,“ zavtipkoval. „Rychle na mě chtěli číslo, tak jsem nakonec řekl 99, protože jsem se narodil v roce 1999. Není to kvůli Waynu Gretzkymu. Dařilo se mi s tím hodně,“ prozradil dříve v rozhovoru pro Hokej.cz.

Jaký dres oblékne na Hané? Bude mu herní styl trenérské družiny Vladimíra Kočary sedět? „Přerov v řadě případů vyhrával třeba o gól. Vede a hraje spíš zezadu, protivníka nepouští do šancí. To by mi mohlo hrát do karet. Povedeme a soupeřova obrana bude otevřenější, takže půjde ujet do brejku,“ věří další nositel jména Svoboda mezi Zubry.

Jakub Svoboda, Jan Svoboda, dočkáme se i třetího Svobody do přerovské ofenzivy? Ve hře by mohly být střídavé starty Matěje z Komety Brno.