Po delší době pěkně zaplněný přerovský zimní stadion burácel nadšením, když domácí hokejisté zaslouženě přehráli na závěr roku pražskou Slavii. O vítězství 4:1 rozhodli třemi góly ve třetí třetině.

Zubři (ve žlutém) na závěr roku porazili Slavii Praha 4:1. | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Bylo to první vítězství se Slavií v této sezoně a myslím si, že zasloužené. Už první dvě třetiny jsme byli lepší a vygradovalo to ve třetí dvacetiminutovce, kdy jsme se začali ještě více tlačit do brány,“ byl spokojen asistent trenéra Zubrů Jakub Grof.