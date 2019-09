O tom se v úvodu rozpovídal jednatel klubu Tomáš Pluháček. Tomu se vůbec nelíbí „nově vzniklá“ soutěž O pohár DHL, která vlastně nahradila první kola plánované Ligy akademií.

„Jen se to přejmenovalo. Už od pátku pracujeme s právníky, podle nás se může jednat o maření soudního rozhodnutí. V boji budeme pokračovat,“ ubezpečil Tomáš Pluháček.

Městský soud v Praze nařídil svazu odložit start nejvyšší soutěže juniorů, ze které byli nesportovní cestou vyřazeni kluby Přerova, Vsetína a Havířova, přestože sportovní cestou si účast v ní zajistily. A jak připomněl hlavní trenér A-týmu a sportovní manažer mládeže Zubrů Vladimír Kočara, Přerované si svou účast v nejvyšší soutěži také regulérně vybojovali.

„Ne, že jsme byli někam přizváni, jak uvádí svaz. To je snad největší lež, kterou se ohání,“ zmínil Kočara.

Hokejový svaz se nicméně proti rozhodnutí civilního soudu odvolal. Jak zapeklitá kauza dopadne?

„Neumím předjímat. Ze svazu se nám nikdo neozval, nikdo se s námi nesešel. My jsme stále ochotni se domluvit. Nejsme rádi, kam to dospělo, ale vina je na straně svazu. V tomto duchu se vyjadřuje spousta dalších lidí,“ připomněl Tomáš Pluháček.

PŘICHÁZÍ DVA ÚTOČNÍCI Z EXTRALIGY

Tisková konference však pochopitelně v prvé řadě věnovala prostor situaci v A-týmu. Sportovní manažer Pavel Hanák se ohlédl za loňskou úspěšnou sezonou a shrnul nejvýraznější změny v týmu.

Novinkou však byly nejčerstvější informace o přesunu Šimona Kratochvila do extraligového Zlína. Místo něj ševci k Zubrům poslali 22letého Jana Dufka. Do Přerova se na střídavé starty vrací také Matouš Kratochvil.

„Tyto změny se upekly během včerejšího večera a dnešního rána,“ prozradil Pavel Hanák.

„S tímto kádrem tedy půjdeme do sezony. Je v něm jedenáct odchovanců přerovského hokeje, což je podle mě v Chance lize jedinečná vizitka. Chtěli bychom tento trend udržovat,“ dodal Hanák.

Mladí odchovanci z kádru však v první části soutěže nejspíš tolik prostoru dostávat nebudou. Důvodem je změna herního řádu, kdy se o postupujícím do play-off může rozhodnout už po prvních třiceti kolech.

„My jsme pro tuto variantu nebyli. Mladí proto v první části nedostanou možná tolik šancí,“ uvedl Pavel Hanák.

Cíl Přerova v nové sezoně je jasný. Opět se (co nejdříve) prokousat do play-off. „Chceme šlapat na paty těm, co chtějí bojovat o postup,“ vyhlásil Pavel Hanák.

„Myslím, že jsme naladěni na stejné vlně. V přípravě jsme se věnovali věcem, na které jsme v loňské sezoně neměli tolik čas,“ dostal se ke slovu i hlavní kouč Vladimír Kočara.

„Máme nějaký vnitřní cíl v kabině a za tím si půjdeme od prvního kola,“ uzavřel trenér.