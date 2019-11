Když už 41letého centra do nepustí zdraví do hry, bude prvoligovým hokejistům Přerova pomáhat coby člen realizačního týmu.

Vedení HC Zubr Přerov včera oznámilo, že Sýkora bude nově zastávat roli takzvaného skills kouče. S hráči tak bude pilovat různé herní dovednosti, zejména přesilovky a vhazování, v němž dlouhodobě patřil mezi nejlepší v Chance lize.

„Má pro nás pořád velký přínos. Jeho zkušenosti se budou hodit hlavně v kabině a při individuálních činnostech, klukům má stále co předávat. Individuálně se bude věnovat i mladým hráčům, všem to může hodně dát. Jsme rádi, že jsme se takto domluvili – zatím do konce sezony,“ prozradil sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Tomáš Sýkora oznámil 15. listopadu přerušení aktivní hráčské kariéry do konce aktuální sezony. Už dříve se mluvilo o jeho problémech se srdcem, bližší informace ale klub ohledně zdravotního stavu bývalého kapitána nepřinesl. Stejně tak je zatím ve hvězdách pokračování vítěze extraligy z roku 2013 coby hráče.

DNES NA PORUBU

Už dnes Zubři po čtyřdenní pauze vyjedou k dalšímu ligovému utkání. A půjde opět o důležitou bitvu „o šest bodů“.

Do Meo Arény dorazí o skóre čtvrtá Poruba, která má však stejně bodů jako třetí Přerov i druhý Vsetín.

Utkání je na programu od 18 hodin.