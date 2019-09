„Byl to první přípravný zápas, který měl parametry mistrovského utkání. V mých očích snesl přísné měřítko,“ hodnotil přerovský trenér Vladimír Kočara.

Zubry nejprve zaskočil rychlý gól Davida Březiny v čase 1:39, poté se hosté rozvzpomněli na poslední duel s Porubou, kdy je srážela častá vyloučení. Valaši tak potrestali Hejcmanovo hákování. Na 3:0 pak tentokrát při přesilovce Přerova upravil Martin Procházka. Pro Zubry třetina hrůzy s až nefér výsledkem.

Vyloučení ale nepomohla ani Vsetínu a rázem byla v půlce zápasu na světě zápletka. Nejprve využil početní výhodu hostů Robert Černý, chvíli po něm snížil na 2:3 Tomáš Doležal. Sudí pak neuznali trefu domácích na 4:2. Minutu a 38 vteřin před druhou sirénou navíc skóroval Jakub Navrátil a do třetí dvacetiminutovky se šlo za vyrovnaného stavu.

„Herně se nám paradoxně povedla nejvíc první třetina. Ve druhé jsme se do zápasu zaslouženě vrátili,“ ohlížel se Vladimír Kočara.

Namísto dokonalého obratu ale přišla pro Přerovany krutá rána. V čase 55:20 sice dostali možnost další přesilovky, místo rozhodující rány však šli do přečíslení Valaši a druhým gólem duelu v oslabení si vzali zpět vedení.

Stejně jako minulý týden proti Porubě pak poslední úder inkasovali Zubři do prázdné klece, symbolicky se o to postaral expřerovský kanonýr Vlastimil Dostálek. Na Lapači tak hosté po zajímavé bitvě padli 3:5.

„Samozřejmě nás mrzí, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Zápas zase rozhodly standardní situace. My jsme dostali dva góly při naší přesilovce, jeden v oslabení a jeden do prázdné branky,“ rekapituloval Vladimír Kočara.

Generálkou na úvodní kolo Chance ligy bude pro Přerov čtvrteční domácí duel s Frýdkem-Místkem.

VHK Robe Vsetín – HC Zubr Přerov 5:3 (3:0, 0:3, 2:0)

Branka a nahrávka: 2. Březina (Doktor), 11. Procházka (Dostálek, Jonák), 16. Procházka, 57. Rehuš (Dostálek, Teper), 60. Dostálek (Holomek, Jonák) – 30. Černý (Pšurný, Krisl), 32. Doležal (Navrátil), 39. Navrátil (Pšurný, Moučka). Rozhodčí: Škrobák, Škach – Blažek, Novák. Vyloučení: 12:12. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 2030.

Vsetín: Bláha – Slováček, Teper, Dudáš, Holomek, Hryciow, Jeřábek – Jonák, Karafiát, Dostálek – Tůma, Rehuš, Procházka – Doktor, Volf, Březina – Hořanský, Šilhavý, Vítek. Trenéři: Jiří Dopita, Luboš Jenáček.

Přerov: Petrásek – Krisl, Černý, Zbořil, Weinhold, Hamrlík, Šnajnar, Pohl, Kleiner – Navrátil, Pšurný, Doležal – Číp, Hejcman, Moučka – Kratochvil, Sýkora, Goiš – Süss, Dvořák, Svoboda. Trenér: Vladimír Kočara.