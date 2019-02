Bez klíčových hráčů, gólmana Lukáše Klimeše, beka Mikuláše Zbořila a útočníků Sikory se Sýkorou a Hejcmanem, nastoupili Zubři do pikantního derby proti Valachům. „Jak se nám teď vyhýbaly nemoci a zranění, tak si nás to teď našlo. Navíc po první třetině odstoupil kvůli zranění Jirka Goiš,“ okomentoval trenér Vladimír Kočara trable se sestavou.

Ty přišly vskutku v nejméně vhodný čas – v 59. kole soutěže. Navíc to nevypadá, že by se všichni klíčoví hráči dali ještě před úterním zápasem s Benátkami nad Jizerou do pořádku. „Ještě nevíme, kdo se vrátí do sestavy, ale představa, že nastoupíme v sestavě, ve které chceme jít v pátek do play-off, je nereálná,“ naznačil Kočara.

V sobotním duelu sice jeho tým šel v první třetině do vedení díky teči Šimona Kratochvila, poté ale diktovali tempo hry domácí. V závěru přesilovky Vsetín v 16. minutě srovnal díky Antonínu Pechancovi.

V úvodu prostředního dějství nejprve z dorážky otočil vývoj utkání Ondřej Slováček, chvíli poté ale bylo opět srovnáno. Další povedenou teč ukázal Tomáš Doležal, to ale bylo ze strany Přerova vše.

Rozhodující gól vstřelil ve 44. minutě Tomáš Vávra. Zasloužené vedení Valachů pak navýšil necelých deset minut před koncem Slováček.

„Nebylo to úplně nejhorší, ale domácí mají velice kvalitní tým, stejně jako Jihlava, Budějovice a Kladno skládají mužstvo na baráž. Ale hlavně ve druhé třetině byly pasáže, kdy jsme s naší hrou byli spokojeni. Ve třetí třetině jsme bohužel dostali hodně laciný gól na 3:2, to asi ten zápas rozhodlo,“ myslí si Vladimír Kočara.

Hlavní otázkou před i během úterního domácího duelu s Benátkami nad Jizerou pochopitelně bude to, na koho Přerované ve čtvrtfinále narazí. Ve hře jsou stále Kladno, České Budějovice i Vsetín. „Neřešíme to. Sousedíme se na sebe, na svůj výkon. Samozřejmě teď už jsou někteří soupeři reálnější, ale pořád můžeme dostat kohokoliv z té trojice, ale určitě si nevybíráme a nespekulujeme,“ odmítl Vladimír Kočara jakékoliv kalkulace.

VHK ROBE Vsetín – HC Zubr Přerov 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 16. Pechanec (Jonák, Rob), 21. Slováček (Pechanec, Jonák), 44. Vávra (Šilhavý, Vítek), 51. Slováček (Pechanec, Jonák) – 4. Š. Kratochvil (Moučka, M. Kratochvil), 25. Doležal (Novotný, Pšurný). Rozhodčí: Čech, Skopal – Beneš, Komínek. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:0. Diváci: 3740.

Vsetín: Gába – Mikuš, Drtina, Slováček, Teper, Frolo, Jeřábek, Hryciow – Březina, Kucharzyk, Rác – Jonák, Pechanec, Rob – Kopta, Pitule, Karafiát – Vávra, Šilhavý, Vítek. Trenéři: Jiří Dopita, Luboš Jenáček.

Přerov: Šurý – Novotný, Černý, Pala, Pohl, Malina, Weinhold – Doležal, Pšurný, Navrátil – Davídek, Dvořák, Tomi – M. Kratochvil, Moučka, Š. Kratochvil – Goiš, Gago, Vachutka. Trenér: Vladimír Kočara.

Tabulka:

1. Jihlava 55 33 7 3 12 206:116 116

2. Vsetín 55 31 7 2 15 203:147 109

3. České Budějovice 55 30 7 2 16 181:130 106

4. Kladno 55 30 4 5 16 190:147 103

5. Přerov 55 27 2 8 18 155:134 93

6. Prostějov 55 26 5 3 21 196:168 91

7. Litoměřice 55 26 4 3 22 184:160 89

8. Havířov 55 27 3 2 23 169:145 89

9. Frýdek-Místek 55 25 3 6 21 185:171 87

10. Třebíč 55 18 12 4 21 166:153 82

11. Slavia Praha 55 21 1 11 22 164:182 76

12. Poruba 55 17 7 2 29 165:181 67

13. Benátky nad Jizerou 55 14 3 8 30 136:192 56

14. Ústí nad Labem 56 12 2 7 35 139:220 47

15. Kadaň 55 8 1 2 44 103:296 28