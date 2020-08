Ačkoliv hráli přerovští Zubři v silnější sestavě než v pondělí doma proti Frýdku-Místku, na poslední extraligové mistry z Třince to v prvním zápase letního Generali Česká Cupu nestačilo.

Oceláři (v bílém) zdolali Přerov 7:2. | Foto: Petr Rubal

Hanáci na ledě Ocelářů prohráli vysoko 2:7. „Domácí hráli slušně, jednoduše, všechno do brány. Měli jsme s tím problémy, zvykali jsme si na to. Bylo to pro nás dobré v tom, že šlo o těžký zápas,“ řekl po zápase asistent trenéra Zubrů Jakub Grof.