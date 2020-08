„Hodnocení je kladné, získali jsme dva body a ke konci třetí třetiny navíc sahali po třech,“ byl po utkání spokojen asistent hlavního trenéra Kočary Jakub Grof.

Domácím z opor scházeli už pouze kapitán Jiří Krisl a forvard Radek Číp. V bráně se ale opět skvěle prezentoval Ondřej Kacetl, který čelil 47 střelám soupeře. S Filipem Hrabalem ukazovala v defenzivě své kvality zámořská posila Filip Král a Zubrům znovu vypomohl i mladý odchovanec Martin Ryšavý.

Třinečtí dali šanci porvat se o místo v extraligové sestavě několika hráčům z partnerského Frýdku-Místku, na ledě ale nechyběli Ondřej Kovařčík, Aaron Chmielewski nebo třeba Lotyš Galvinš.

Třinec šel v 11. minutě do vedení, v přesilovce se nadvakrát prosadil David Kofroň. V prostředním dějství ovšem bylo srovnáno, v početní výhodě se ujala střela Mikuláše Zbořila. To už v hostující kleci úřadoval přerovský odchovanec Tomáš Suchánek.

Vedení dal Přerovu ve třetí třetině opět z přesilovky Roman Pšurný, který dorazil Hrabalovu střelu do sítě, hosté ovšem jak jinak než z přesilovky v 54. minutě srovnali díky Ondřeji Šedivému. Zubry v závěru mohly mrzet dvě nevyužité tutovky Dostálka a Süsse.

Litovat ovšem domácí nemuseli. V prodloužení sice byli nebezpečnější Oceláři, ujala se ovšem akce v závěrečné minutě. Vlastimil Dostálek se nejprve v přečíslení k přihrávce nedostal, odražený puk ale zpoza brány poslal na Matěje Svobodu a výpomoc z Komety Brno rozhodla o přerovské výhře 3:2.

„Vedli jsme 2:1 a nechali si to vzít zbytečným vyloučením. Zbytečných vyloučení bylo více, inkasovali jsme po nich dvě branky, stály nás spoustu sil. Příště si na ně musíme dávat pozor. Ale tým měl tvář a předvedl kvalitní výkon. Jsme určitě spokojení,“ hodnotil Jakub Grof.

Trenér Třince Václav Varaďa viděl utkání jako velmi vyrovnané. „Věřím tomu, že pro kluky, které jsme zařadili to sestavy, to byl zápas, který si přáli mít. Že to nedopadlo, je věc druhá. Ale hráli na maximum. Domácím výborně zachytal brankář a udržel je v utkání. Za bod jsme rádi,“ ohlédl se kouč.

S pohárem se Zubři rozloučí ve čtvrtek na ledě Zlína. Duel je na programu od 17.30.

HC Zubr Přerov – HC Oceláři Třinec 3:2p (0:1, 1:0, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 39. Zbořil (Klimíček), 48. Pšurný (Svoboda, Hrabal), 65. Svoboda (Dostálek) – 11. D. Kofroň (Hrehorčák, Šedivý), 54. Šedivý (D. Kofroň, Hrehorčák). Rozhodčí: Úlehla, Veselý – Lučan, Kis. Vyloučení: 8:8, navíc Forman (Přerov) 10 minut osobní trest, Doležal (Přerov) 10 minut osobní trest, Hejcman (Přerov) 10 minut osobní trest – Kurovský (Třinec) 10 minut osobní trest. Využití: 2:2. Diváci: 500.

Přerov: Kacetl – Král, Hrabal, Zbořil, Forman, Dřímal, Klimíček – Dostálek, Pšurný, Doležal – Ryšavý, Hejcman, Goiš – J. Dvořák, F. Dvořák, Süss – Svoboda, Indrák, Hajšman. Trenér: Vladimír Kočara.

Třinec: Raszka (30. Suchánek) – Musil, Galvinš, Adámek, Zahradníček, Michálek, Husák – O. Kovařčík, Veselý, Chmielewski – Šedivý, Roman, Hrehorčák – Kurovský, Stuchlík, D. Kofroň – A. Kofroň, Kaukič, Matiaško – Mach. Trenér: Václav Varaďa.