Klub o tom informoval ve středu odpoledne na svém webu.

„Zubři mají oficiálně potvrzenou nákazu u jednoho hráče, který však od pátku 4. září nepřišel do kontaktu s dalšími členy týmu, ani s vedením klubu. Ostatní hráči i realizační tým jsou bez příznaků nemoci,“ píšou internetové stránky HC Zubr Přerov.

Příprava Hanáků je tak nyní přerušena a dle předběžných informací budou Zubři v karanténě do pondělí 14. září, kdy mají absolvovat kontrolní testy.

Nad odehráním dalších nejbližších duelů (středa 16. září v Kladně a sobota doma s Kolínem) tak visí otazník.

„Pokud budou hygienické stanice vyžadovat, aby při každém pozitivním nálezu na covid -19 šlo celé mužstvo do karantény, tak to nemáme šanci regulérně a důstojně dohrát,“ uvedl v rozhovoru na klubovém webu Zubrů jednatel Tomáš Pluháček.

Ten se netají kritickým postojem k vládním a hygienickým opatřením.

„Hokej chce ta stejná pravidla jako fotbal, do izolace by se měl jít léčit nemocný člověk a zbytek týmu pokračuje v činnosti. Jako u každé jiné infekční nemoci. Anebo ať vláda řekne, že ruší profesionální sport. A to se netýká jen hokeje, ale i dalších oblastí života – kultury, škol a podobně. Jinak se k normálnímu životu nevrátíme,“ řekl také Tomáš Pluháček.