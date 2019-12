„Jsme šťastní za dva body. Zápas byl těžký, myslím si, že to mělo parametry play-off. Byla tady výborná divácká kulisa a já jsem na kluky pyšný, protože odvedli výbornou práci,“ zhodnotil duel přerovský trenér Vladimír Kočara.

Zubři do utkání nastoupili takřka ve stejné sestavě jako do perfektně odehraného duelu s Porubou. Ve druhé obranné dvojici pouze nahradil údajně nemocného Zbořila Zdeněk Čáp. Do brány se po dvouzápasové pauze vrátil Lukáš Klimeš.

A byl to právě přerovský fantom mezi třemi tyčemi, kdo se stal nejvýraznější postavou (nejen) první třetiny. Vsetín vstoupil do utkání o něco aktivněji, narážel však na nejlepšího brankáře soutěže. Nejbolestivěji si zuby vylámal Sebastián Gorčík, který se po podklouznutí Krisla v oslabení řítil na Klimeše sám. Střela na vyrážečku však neuspěla.

Přerované ve druhé třetině nejprve ubránili další oslabení, ve 28. minutě pak za bránu Valachů skvěle našlápl Tomáš Doležal a domácí si puk po jeho přihrávce sami zametli do brány. Zubři šli do vedení.

KLIMEŠOVA MINELA

Poté se stejně jako v prvním dějství Vsetín dostal do největší šance ve vlastním oslabení. Možná přemíra sebevědomí skvělého Klimeše vedla k velmi špatné rozehrávce přerovského gólmana. Ten venku z brány doslova namazal Antonínu Pechancovi, který ve snadné pozici trefil prázdnou klec. Bylo srovnáno.

Přerované pak měli větší šance jít opět do vedení, také Bláha na druhé straně ale předváděl spolehlivý výkon.

Mužem utkání ale přes velkou hrubku byl Lukáš Klimeš. Nebezpečné Valachy udržel na uzdě ve třetí třetině, při jeho přesilovkách i v následném prodloužení, ve kterém dokonce devět vteřin před koncem vychytal trestné střílení Martina Procházky.

Klimeš se tak rozchytal do rozhodujících samostatných nájezdů, nepustil jediný gól a na druhé straně se mohli ze zisku dvou bodů radovat Zubři díky úspěšným Pšurnému s Navrátilem.

„Těžko se hraje proti soupeři, který jen brání a vyhazuje puky. Bohužel my si v současné době nepomůžeme přesilovkami, takže to dopadlo, jak to dopadlo,“ kroutil hlavou vsetínský kouč Jiří Dopita.

Zubři jsou tak v tabulce Chance ligy o skóre třetí za Litoměřicemi. V pondělí budou chtít naplno bodovat v charitativním domácím utkání s Frýdkem-Místkem. To je na programu od 18 hodin.

VHK Robe Vsetín – HC Zubr Přerov 1:2sn (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Pechanec – 28. Navrátil (Doležal, Pšurný), rozhodující nájezd Pšurný. Rozhodčí: Barek, Skopal – Gančarčík, Zedník. Vyloučení: 3:8, navíc Kucharczyk (Vsetín) 10 minut osobní trest. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3570.

Vsetín: Bláha – Slováček, Teper, Kudělka, Hunkes, Drtina, Jeřábek, Ondračka – Jonák, Kucharczyk, Gorčík – Procházka, Rehuš, Dostálek – Karafiát, Pechanec, Tůma – Hořanský, Šilhavý, Volf. Trenéři: Jiří Dopita, Luboš Jenáček.

Přerov: Klimeš – Krisl, Černý, Kubeš, Čáp, Weinhold, Šnajnar – Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Popelka, Berger – Hrabal, M. Kratochvil, Š. Kratochvil – Plášek, Süss, Dvořák – Kočica. Trenér: Vladimír Kočara.