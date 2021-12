Druhá domácí porážka, druhá prohra v řadě. Hokejisté Přerova nestačili v sobotu doma na Litoměřice. Soupeř ze špice tabulky těsně zvítězil 2:1 a Zubři tak klesli na desáté místo tabulky Chance ligy.

Hokejisté Přerova proti Litoměřicím. Ilustrační foto | Foto: Alena Zapletalová

„Je těžké to hodnotit. Prohráli jsme sice s dobrým soupeřem a kluci to odpracovali od prvního do posledního celých šedesát minut,“ začal své hodnocení utkání přerovský asistent trenéra Jakub Grof.