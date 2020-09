Nováček z Vrchlabí v úterý oznámil několik pozitivních nálezů u členů A-týmu, což znamená jediné.

Stadion neodehraje první tři kola Chance ligy, tedy ani první kolo na ledě Přerova. To bylo na programu v sobotu od 17 hodin.

„První příznaky se u hráčů objevily během víkendu a od včerejšího rána celou situaci, ve spojení s klubovým lékařem a krajskou hygienickou stanicí, řešíme. Postupně jsou hráči včetně realizačního týmu testováni. Od dnešního dopoledne máme první oficiálně potvrzené pozitivní nálezy s tím, že příznaky má i několik dalších členů A-týmu,“ píše se na webu HC Vrchlabí.

„V současné době probíhají jednání o náhradním soupeři v sobotním termínu,“ napsali Zubři na klubovém webu.

V praxi to znamená, že Přerované by teoreticky mohli v sobotu nastoupit proti Slavii nebo Litoměřicím. Tyto celky také měly odehrát úvodní kolo ligy proti týmu, který je oficiálně v karaténě. Stejné problémy by se navíc mohly v nejbližších dnech objevit dle zákulisních informací i v jiných klubech.

„Zatím to moc nevypadá, že se domluvíme, uvidíme zítra (ve středu, pozn. red.),“ řekl Deníku sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

„Nad přátelským utkáním nepřemýšlíme, to už by bylo složité řešení, všechny ostatní týmy hrají soutěž,“ doplnil Hanák.