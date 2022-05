Zubři rozšířili kádr o sedm mladíčků. Testují i nejlepšího střelce Sparty

Trenér Petr Dočkal v nedávném rozhovoru pro Deník řekl: „Chtěli bychom zapracovat více současných nebo bývalých juniorů, pokud na to budou mít kvalitu a herní dovednosti.“ A poslední zveřejněná jména na soupisce HC Zubr Přerov jeho slova potvrzují. Klub začlenil do A-týmu dalších sedm členů úspěšné juniorky, na zkoušce jsou navíc dva mladičcí odchovanci, kteří by se na Hanou mohli vrátit.

Patrik Tarnoczy slaví gól v přípravě proti Nitře. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Až do vyrovnané baráže o juniorskou extraligu to dotáhli brankář Petr Žurek, obránci Jan Billa a Adam Holík či útočníci Radim Hradil, Petr Švejda, Matěj Halík a Tobiáš Kuchta. Ti všichni budou figurovat minimálně v širším kádru Zubrů. Spokojený trenér je špatný trenér, říká Petr Dočkal Zajímavé jsou pak „staronové“ tváře, které se do Přerova vrací, aby je seniorský A-tým otestoval a případně jim nabídl profesionální smlouvy pro nadcházející ročník Chance ligy. První z nich je 18letý Jakub Zembol. Bezmála dvoumetrový forvard byl totiž v uplynulé sezoně nejlepším střelcem pražské Sparty v základní části DHL extraligy juniorů. Ve 48 zápasech nastřílel 28 branek. Také jeho poslední sezona v Přerově (2018/2019, před odchodem do Prahy) byla hodně produktivní. Bilance 30+28 v 31 zápasech dorostu mluví za vše. Další odchovanec Patrik Tarnoczy se do přerovského áčka zkoušel prosadit už před uplynulým ročníkem. V rámci Zubr Cupu vstřelil vítězný gól Nitře. Poslední tři roky nicméně strávil 19letý útočník v Olomouci, kde sbíral body v extraligové juniorce Mory. Mora představila posily. A omylem možná i nového trenéra!