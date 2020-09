Čím více se blíží start hokejové sezony, tím více kluby poznávají komplikace spojené s onemocněním covid-19 a karanténními opatřeními, které jim nařizují hygienické stanice. Ta jsou neúprosná a aktuálně to poznávají také přerovští Zubři.

Sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Vidím to hodně špatně. My máme jednoho nakaženého, zbytek kluků je úplně v pohodě včetně trenérů a kustodů. Přesto museli do karantény. Pokud to budeme dělat takto, bude to hodně těžké. Pokud bude někdo pozitivní, může to trvat taky měsíc nebo déle, než budeme hrát,“ kroutí hlavou sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.