Tři králové hokejistům Přerova přinesou zápasový restart po semdnáctidenní pauze. Zubři ve středu míří na led Vrchlabí, kde budou chtít potvrdit výborné druhé místo tabulky Chance ligy.

Lukáš Forman | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Já to nepřeceňuji, ani nepodceňuji. Jsme rádi za to, kde jsme, ale ta tabulka je za prvé neúplná, za druhé je to v této době bez diváků složité. Palec nahoru před klukama, jak to zvládli,“ chválí své svěřence hlavní kouč Vladimír Kočara.