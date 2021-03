Krásný bronz. Hokejisté Přerova končí po základní části Chance ligy na třetím místě za dvojicí favoritů – Kladnem a Jihlavou. Rozhodlo o tom závěrečné kolo, které se v pondělí odehrálo bez Zubrů. Dukla díky domácí výhře nad Frýdkem-Místkem poskočila o bod před Hanáky.

Hokejisté Přerova (v modrém) | Foto: HC Zubr Přerov/Jan Gebauer

„Byla fáze, kdy jsme jezdili trénovat do Kroměříže a slyšeli od pana Pluháčka, ať hlavně sezonu dohrajeme důstojně. Nejprve byla cílem účast v předkole. My jsme v kabině měli interní cíl – být do osmého místa,“ připomíná hlavní trenér Přerova Vladimír Kočara.