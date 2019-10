„Když to shrnu, jsme šťastní za dva body a se vší pokorou jdeme do dalších zápasů,“ zůstává nohama na zemi hlavní trenér Zubrů Vladimír Kočara.

Jeho tým mohl jít do vedení jako první. Nahození Weinholda se zmocnil Süss, jeho střelu však zastavila tyč. Na druhé straně tak v 17. minutě uspěla souhra Novotný – Květoň. Šimon Novotný uklízel puk za bezmocného Petráska.

DANEČKOVO FÉROVÉ GESTO

Skóre se pak díky oběma brankářům neměnilo. A nešlo jen o skvělé zákroky. Domácí Daneček ve druhé třetině odvolal údajný faul Romana Pšurného. Přerovský útočník šel při pokusu dorážet do volného brankoviště, rozhozený gólman ale při návratu do klece upadl sám. To pak také sám vehementně rozhodčím sdělil – krásná ukázka fair play.

„Už několik zápasů se trápíme ve finální fázi. Dnes můžeme být spokojeni s prvními deseti minutami, bylo to z obou stran bojovné utkání. Respekt k domácímu týmu a musím vypíchnout brankáře Danečka, který se zachoval skvěle,“ nezapomněl pěkný moment ocenit ani Vladimír Kočara.

Pšurný se pak Danečkovi „odvděčil“ necelých šest minut před třetí sirénou, když tečoval Kubešovu střelu od modré a svým osmým gólem v sezoně poslal duel do prodloužení. To si Zubři zahráli teprve podruhé v sezoně, na rozdíl od 2. kola v Třebíči ale tentokrát došlo i na samostatné nájezdy.

Také v těch se činili gólmani, jediným úspěšným pokusem byla Moučkova rychlá střela mezi Danečkovy betony.

Zubři tak triumfovali ve čtvrtém z posledních pěti duelů a patří jim čtvrtá příčka tabulky. Ve středu přivítají od 18 hodin pátý Havířov.

HC Frýdek-Místek – HC Zubr Přerov 1:2sn (1:0, 0:0, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Novotný (Květoň) – 55. Pšurný (Kubeš, Zbořil), rozhodující nájezd Moučka. Rozhodčí: Wagner, Pilný – Axman, Pechánek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 1240.

Frýdek-Místek: Daneček – Kudla, Hrachovský, Kovář, Michálek, Adámek, Haman, Stránský – Květoň, Novotný, Martynek – Klimša, Stuchlík, Mikulík – Kvasnica, Kaukič, Eret – Motloch, Przybyla, Geidl. Trenér: Vlastimil Wojnar.

Přerov: Petrásek – Krisl, Černý, Kubeš, Zbořil, Weinhold, Šnajnar – Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Hejcman, M. Kratochvil – Goiš, Sýkora, Š. Kratochvil – Svoboda, Süss, Dvořák – Indrák. Trenér: Vladimír Kočara.