Přerov – Hokejisté Přerova zatím marně hledají optimální formu, hlavně tedy v domácím prostředí. Ve středečním duelu čtvrtého kola 2. ligy podlehli po nepříliš vydařeném představení Frýdku-Místku.

HC ZUBR PŘEROV – HC FRÝDEK-MÍSTEK 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Utkání bylo nevšední pro gólmana hostů Michala Láníčka, který v minulosti hájil právě barvy místního oddílu. Kromě dlouhodobě zraněného útočníka Hanáka chyběl Zubrům na soupisce i obránce Vlček, který dostal ze zdravotních důvodů volno.

První vážnou šanci si vytvořili Slezané. Andrýskův pokus skončil na tyči Vojtkovy branky. Zubři svému soupeři výrazněji zatopili až na konci úvodní třetiny, kdy se během přesilovky v pásmu usadila Brančíkova formace. Těsně před sirénou se z ochozů ozval jásot, ale červené světlo za brankou zůstalo bez odezvy. Gól to nebyl.

Přerovští doplatili na známé pravidlo nedáš – dostaneš. Domácí minuli odkrytou klec a prakticky vzápětí se během 30. minuty zásluhou Gogolky prosadil soupeř.

Láníček držel Frýdek nad vodou. Nevyzrál na něj ani aktivní Sakrajda.

Hosté udeřili podruhé, a to v 51. minutě, když Vojtka překvapil střelou na lapačku Kraft.

Zubři se tlačili do zakončení, ale paradoxně se prosadili během svého oslabení. Ditrich v brejku našel Richarda Brančíka a domácím svitla naděje. Vyrovnání se i přes podporu diváků nekonalo a Přerov tak podruhé v sezoně prohrál.

„Měli jsme sice dvě třetiny převahu, ale ta byla platonická. Chyběla tomu jiskra. Bojovnost a nasazení přišlo, až jsme dali gól. Potom jsme si dokázali vytvořit tlak, ale bohužel příliš pozdě. Ještě navíc jsme šli třikrát do čtyř," okomentoval duel Lubomír Václavíček, asistent hlavního trenéra HC ZUBR Přerov.

„Nebudeme lámat hůl. Musíme to nakopnout a nachystat se na sobotu. U některých hráčů je vidět, že forma zkrátka není optimální. Musíme se do toho dostat, aby to šlapalo," dodal.

Branky a nahrávky: 53. Brančík (Ditrich) – 30. Gogolka (Kraft), 51. Kraft (Gogolka, Kanko).

Rozhodčí: Held – Linhart, Lošťák. Vyloučení: 4:3, navíc Ferenc (Přerov) 10 minut osobní trest + do konce utkání – bez využití. V oslabení: 1:0. Diváků: 1055. Průběh utkání: 0:2, 1:2.

Přerov: Vojtek – Pala, Faltýnek – Ferenc, Drábek – Osina, V. Sklenář – Málek (29. Vaněk), Sedlák, Goiš – Ditrich, Brančík, Sakrajda – Kundrátek, Sprušil, Kolář. Trenér: Pavel Sedlák.

Frýdek-Místek: Láníček – Ovčák, Krutil – Teper, Kudláček – Tomis, Měkýš – Kelner, Hrubý, Rozum – Kanko, Slovák, J. Sluštík – Škatula, O. Sluštík, Štubňa. Trenér: Jan Vavřečka.

Další zápas čeká Zubry v sobotu v Karviné. Doma se opět představí ve středu, kdy vyzvou Opavu.

Výsledky 2. ligy

4. kolo: Přerov – Frýdek-Místek 1:2, Opava – Vsetín 4:0, Valašské Meziříčí – Karviná 2:4, Poruba – Prostějov 0:2, Havířov – Nový Jičín 6:2.

Tabulka

1. Havířov 4 4 0 0 0 0 20:6 12

2. Karviná 4 3 0 0 0 1 19:15 9

3. Prostějov 4 3 0 0 0 1 18:16 9

4. Frýdek-Místek 4 2 1 0 0 1 13:12 8

5. Přerov 4 1 1 0 0 2 12:9 5

6. Vsetín 4 1 1 0 0 2 13:18 5

7. Opava 4 1 0 0 1 2 16:19 4

8. Nový Jičín 4 1 0 0 1 2 12:15 4

9. Poruba 4 1 0 0 1 2 9:12 4

10. Val. Meziříčí 4 0 0 0 0 4 9:19 0