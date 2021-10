Zubři (zatím) udrželi klíčového obránce. Zůstane Hrabal celou sezonu?

S koncem října zbystřili pozorní fanoušci přerovského hokeje. Právě do neděle totiž měl dle původní dohody u Zubrů působit klíčový obránce Josef Hrabal. A přestože spousta příznivců věřila „černějšímu“ scénáři, dle kterého mohl bývalý reprezentant zamířit opět do zahraničí, marodkou prolezlí Hanáci si mohou oddechnout. Hrabal zůstává minimálně do 31. ledna 2022.

Josef Hrabal | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Prodloužili jsme smlouvu, nicméně stále trvá gentlemanská domluva. Pokud by Pepa dostal skvělou nabídku, může odejít. Existuje i možnost, že by s námi zůstal do konce sezony. Všechno se bude řešit v průběhu následujících měsíců,“ uvedl na klubovém webu sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák. Mistr extraligy s Třincem z roku 2011 je nejvytíženějším hráčem Zubrů, vyšší ice time v přepočtu na utkání má v Chance lize pouze šumperský Tomáš Drtil a Alex Rašner, který však za Havířov odehrál jen tři duely. Hrabal je také nejproduktivnějším bekem Přerova s osmi kanadskými body v 15 odehraných zápasech. Chance liga: Oslabení Zubři venku tápou dál Přečíst článek › Kamarád Hrabal k úmrtí Trončinského: Mrzí mě, s čím ho spojují Přečíst článek ›