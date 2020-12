„Máme také spoustu zraněných. Sháněli jsme se po okolí, kdo by se k nám mohl připojit,“ řekl sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Třiadvacetiletý Slovinec Macuh působí v českých soutěžích od roku 2014. V Tipsport extralize odehrál 12 zápasů za Olomouc (0+1), v Chance lize 43 zápasů za Havířov (0+3). Poslední dvě sezony nastupoval bývalý mládežnický reprezentant Slovinska za druholigový Nový Jičín (44 zápasů, 20+22).

„Rok vypadá v tréninku velice dobře, navíc už má něco odehraného. Určitě ho zapojíme do zápasu,“ prozradil Pavel Hanák.

Sedmnáctiletý Machů je hráčem Vítkovic. V přípravě zaznamenal jeden start za jejich A-tým, v utkání Generali Cupu proti Zlínu skóroval. Do přerušení mládežnických soutěží odehrál pět utkání v Juniorské lize akademií za vítkovickou juniorku (0+7). Porubský odchovanec má za sebou starty v reprezentacích do 16 a 17 let. Se sedmnáctkou na loňské World Hockey Challenge získal bronz.

„Dostali jsme na něj doporučení od Vítkovic. Víme, jak hraje, má obrovskou perspektivu a přišel čas, aby si to vyzkoušel u mužů. Při absenci tolika hráčů dostane šanci,“ uvedl Pavel Hanák.

Zubři se v sobotu představí od 17 hodin na ledě Kadaně.