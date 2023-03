Co bylo k vidění? Výhra hostů 5:2, kterou dirigoval dvěma góly sváteční střelec Jiří Goiš a brankou a asistencí 19letý junior Zubrů Radim Hradil, který naskočil teprve počtvrté za A-tým. Přerov tak může v neděli na svém ledě stvrdit svůj postup do čtvrtfinále.

„Dnes se nám všechno dařilo a my jsme určitě rádi, že v takové sestavě, v jaké momentálně hrajeme, mladíci skvěle ty zkušené a chybějící borce nahradili,“ hodnotil přerovský trenér Robert Svoboda.

Souboj nejlepších gólmanů Chance ligy odstartoval domácí Mokry zákrokem lapačkou proti Pechancovi po povedené akci Zubrů, která ovšem byla dlouho jediným ohrožením domácí klece. Naopak Klimša ze vzduchu dokázal z dorážky už ve 2. minutě otevřít skóre. Jenže vzápětí Frýdek přišel po čistém zákroku u hrazení o nejproduktivnějšího obránce Tepera a sen o čtvrtfinále začal dostávat výrazné trhliny.

Postava před bojem TOP gólmanů: Bude to o jednom, dvou gólech

Slepené trefy Goiše

Ve 14. minutě odvedl výbornou práci za bránou soupeře při napadání junior Hradil, vybojovaný puk předal Goišovi, který srovnal. Vzápětí sehráli Zubři dobře přesilovku a jestliže Jiří Goiš dal v základní části pět branek, během jediné minuty předkola se díky přesné dorážce dostal skoro na polovinu svého střeleckého účtu.

V prostředním dějství ukončil své střelecké trápení Jan Süss – 1:3. Rysi se snažili vyrovnat v přesilovkách, ve druhé třetině měli k dispozici tři v krátkém sledu. Tu první využil Vlastimil Dostálek, další ale domácí nevyužili.

Do protiútoku tak mohl vyrazit Jan Svoboda, vystřelil a z další dorážky se prosadil mladíček Radim Hradil, pro kterého to byl první gól mezi dospělými.

„Můžeme si říct, že od té půlky bylo utkání dá se říct rozhodnuté. My jsme si to trochu zkomplikovali tou řadou oslabení v kuse, ale kluci si to uhráli v tom momentě bojovností. Kdyby to domácí snížili, asi by to bylo ještě otevřené,“ myslí si Robert Svoboda.

Na konečných 2:5 zvýšil ve třetí dvacetiminutovce okamžitě po vyhraném vhazování centr Filip Dvořák. „Tým teď ode mne slyšel to, že jsme byli partou holek a pokud tohle do dalšího zápasu nezměníme, tak v play off nemáme co dělat,“ nešetřil kritikou frýdeckomístecký kouč Martin Janeček.

Pokud Přerov v neděli (od 17.00) nevyužije první „mečbol“, ten druhý bude mít taktéž v MEO Aréně k dispozici v pondělí (18.00).

Nemoci už by navíc mohli vyléčit někteří borci z rozsáhlé marodky, na které v pátek zůstávali kromě dlouhodoběji zraněného Jakuba Svobody a brankáře Krále Robert Černý, Matyáš Gréč, Tomáš Hanák, David Březina, Jakub Svoboda, Rok Macuh, Tomáš Doležal a Patrik Tarnoczy.

HC Frýdek-Místek – HC Zubr Přerov 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Klimša (Hotěk, Haas), 31. Dostálek (Svačina, Havránek) – 14. Goiš (Hradil), 15. Goiš (Dvořák, Okál), 25. Süss (Hrdinka, Indrák), 36. Hradil (Jan Svoboda), 48. Dvořák. Rozhodčí: Jaroš, Jechoutek – Komínek, Otáhal. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:1. Diváci: 1088. Stav série: 0:1.

Frýdek-Místek: Mokry – Teper, Žůrek, Michálek, Havránek, Homola, Sova, Adámek – Ramik, Zeman, Svačina – Dostálek, Vrdlovec, Doktor – Klimša, Haas, Hotěk – Macháček, Matěj, Geidl. Trenér: Janeček.

Přerov: Postava – Chroboček, Hrdinka, Němec, Kudělka, Ševčík, Krisl, Bystroň – Indrák, Pechanec, Kratochvil – Okál, Süss, Goiš – Dobša, Dvořák, Jan Svoboda – Hradil, Ministr, Fencl. Trenér: R. Svoboda.