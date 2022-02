Běžely poslední vteřiny utkání 50. kola v MEO Aréně. Frýdek bojující o účast v předkole odvolal brankáře, vrhl vše do útoku a těsně před sirénou vydoloval puk zpod změti těl u přerovského brankoviště. David Bartoš srovnal na 3:3 a poslal duel do prodloužení.

Takřka souběžně v pražském Edenu vyrovnával na 4:4 prostějovský Jiří Klimíček. Dělba bodů na Slavii pomohla Přerovu do čtvrtfinále.

„Z naší strany to byl výborný výkon. Hráči předváděli výbornou hru, bohužel, výsledek pro nás měl být lepší. Ale bereme to. Je to úplně skvělé, popravdě, ani jsme to nevěděli,“ usmíval se po utkání přerovský trenér Robert Svoboda.

Jeho svěřence tak nemuselo mrzet ani promarněné dvougólové vedení. Po gólech Jiřího Krisla a další trefě brankostroje posledních duelů Jana Süsse to vypadalo na velké oslavy. Jenže Frýdek během minuty a půl ve třetí třetině srovnal.

Vypadalo to, že vítěznou trefu s chutí hrajícím domácím zařídil necelých šest minut před koncem po výborném pasu Jana Dluhoše Matěj Svoboda. Hosté ale srovnali a udrželi se ve hře o vyřazovací boje.

Dřina! Zubři v přesilovkách přetlačili Havířov

Jestřábi drží desítku

Nesmírně dramatické bude poslední ligové kolo pro hokejisty Prostějova. Ti v bitvě tabulkových sousedů vybojovali bod, když padli 4:5 po samostatných nájezdech na ledě pražské Slavie.

Důležitý zisk zařídil v čase 18:46 obránce Klimíček, před ním snižoval na 3:4 Petr Beránek. Jestřábi v Edenu totiž prohrávali hned dvakrát o dva góly, nic však nezabalili. Pomohlo i odvolání brankáře Gáby.

Sedmá Slavia tak nyní má 75 bodů, stejně však je na tom osmé Vrchlabí i devátý Kolín. Prostějov je před posledním kolem desátý se 74 body.

Klíčové utkání odehraje Prostějov ve středu doma od 18 hodin proti Třebíči.

HC Zubr Přerov – HC Frýdek-Místek 3:4sn (0:0, 2:0, 1:3 – 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Krisl (Ševčík, Pechanec), 31. Süss (Goiš), 55. M. Svoboda (Dluhoš, Černý) – 45. Christov (Šedivý, Ogurcov), 46. Šedivý (Šlahař), 60. Bartoš (Komorski, Klimša), rozhodující nájezd Komorski. Rozhodčí: Cabák, Pilný – Komínek, Otáhal. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1045.

Přerov: Petrásek – Kudělka, Kubeš, Hrdinka, Černý, Krisl, Černý, Dluhoš – Doležal, M. Kratochvil, Jan Svoboda – Goiš, Süss, M. Svoboda – Herman, Pechanec, Král – Indrák, Dvořák, Sebera. Trenér: R. Svoboda.

Frýdek-Místek: Baroš – Michálek, Zbořil, Matyáš, Ogurcov, Korím, Ciura, Adámek – Šlahař, Bartoš, Šedivý – Klimša, Komorski, Lyszczarczyk – Peterek, Christov, Klimša – Čmiel, Hrubec, Martynek – Blaško. Trenér: Trličík.

HC Slavia Praha – LHK Jestřábi Prostějov 5:4sn (3:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Zelingr (Žejdl, Kružík), 10. Vlček, 17. P. Kafka (Žejdl), 25. Kružík (Žejdl, J. Doležal), rozh. náj. T. Knotek – 10. T. Jáchym (A. Havlík, Jiránek), 19. Račuk (Martin Novák, Mrázek), 32. P. Beránek (Račuk, M. Švec), 59. Klimíček (Mrázek). Rozhodčí: Jan Hucl, Miroslav Petružálek – Martin Kreuzer, David Polonyi. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 677.

Slavia: M. Michajlov (M. Holík) – Hejda, Daniel Krejčí, Mikuláš Hovorka, Barák, R. Havel, Zelingr, T. Duda – R. Všetečka, T. Knotek, P. Kafka – M. Ondráček, Poletín, J. Doležal – Kružík, Žejdl, P. Machač – Jaroslav Brož, Kern, Vlček.

Prostějov: Bláha (M. Altrichter) – M. Jáchym, Klimíček, Staněk, Husák, Vala, Zajíc, A. Havlík – Jiránek, T. Jáchym, Rudovský – Martin Novák, Račuk, Mrázek – P. Beránek, J. Kloz, M. Švec – T. Koblížek, Š. Jelínek.