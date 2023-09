Zubři ve Frýdku umí! Výhru trefili i tři premiéroví střelci

Na závěr přípravy se proti stejnému soupeři nemohli na jeho ledě střelecky prosadit, v důležitém utkání 5. kola Chance ligy už to tam ale Zubrům ve Frýdku-Místku čtyřikrát spadlo. Přerovští hokejisté po těsné prohře v derby tentokrát zvítězili 4:3 a zapsali tři body do tabulky. Bezmála pět let se nestalo, aby Hanáci odjížděli z Polárky v soutěžním utkání s prázdnou.

Takto to vypadalo během sobotního derby Přerova s Prostějovem | Video: Deník/Ivan Němeček