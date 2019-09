„My jsme teď v nějakém stavu, který není ideální, ale musíme se sklonit před soupeřem. Jihlava celkově byla lepší,“ uznal po utkání hlavní trenér domácích Vladimír Kočara a narážel na několik citelných hráčských absencí.

Bez útočníka Jaroslava Moučky, Radka Čípa a Filipa Dvořáka, poprvé v sestavě s výpomocí z Mladé Boleslavi Vladislavem Houškou ve čtvrté formaci začali Zubři v první třetině aktivně. Po deseti minutách ale začali mnohem výrazněji hrozit hosté.

Problémy domácím dělala hlavně Čachotského formace. Byl to ale Jiří Fronk, kdo nadvakrát ve druhé třetině poslal Jihlavu do zaslouženého vedení. Ve 33. minutě to byla opět Poletínova formace, kdo mohl poslat Duklu do dvoubrankového vedení. Naděje Zubrů ale podržel Petrásek.

Navrátil zahrál jen na tyče

Na druhé straně tak mohlo dojít k nejdiskutovanějšímu momentu utkání. Jakub Navrátil z úhlu bekhendem překonal Brože, puk se ale zastavil o tyč a břevno, následně poskakoval po brankové čáře. Hlavní sudí rozpažil, červené světlo se ale rozsvítilo. Po poradě rozhodčích zůstal stav 0:1.

„Prý to gól nebyl a já si taky osobně myslím, že ne. Asi to bylo tyč, tyč, ven. Je to na posouzení rozhodčích,“ ohlédl se za situací Navrátil. Videozáznam ukázal, že rozhodčí rozhodli správně.

Na začátku třetí třetiny si snad první smolnou chvilku v přerovském dresu vybral obránce Jakub Kubeš. Jeho hrůzostrašná chyba při rozehrávce nabídla Jihlavským druhý gól. David Čermák neodmítl.

Přerovské fanoušky však znovu nakopl Matouš Kratochvil. Ve 44. minutě se se štěstím dostal do samostatného úniku a prostřelil Brože – 1:2.

Až v závěrečné dvanáctiminutovce se oba týmy dočkaly prvních přesilovek. Ty zůstaly nevyužity, posledních pět minut tak nabídlo drama.

V čase 56:44 fauloval Pekr a Zubři dostali další možnost. Stoprocentní šanci ale v závěru početní výhody smolně neproměnil Jakub Navrátil a dal vzpomenout na takřka totožnou situaci z pondělního utkání na Slavii.

Ani obrovský tlak při závěrečné power play ke srovnání nevedl, 37 vteřin před koncem pak pečetil na konečných 1:3 Matěj Pekr.

„Strašně těžko se nám překonávalo střední pásmo a nevynutili jsme si po dvou třetinách jediný faul. Potkali jsme kvalitního soupeře. Přesto si myslím, že jsme po bodu sahali. Mrzí nás, že ho nebereme,“ uzavřel Vladimír Kočara.

V sobotu Zubry čeká další soupeř z kategorie „chceme extraligu“. Čtvrtý tým tabulky zamíří na led tabulkového souseda, aktuálně třetích Českých Budějovic.

HC Zubr Přerov – HC Dukla Jihlava 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 44. M. Kratochvil (Hejcman, Zbořil) – 27. Fronk (Anděl, Poletín), 42. Čermák (Čachotský), 60. Pekr. Rozhodčí: Maršálek, Vrba – Blažek, Kleprlík. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 1792. Střely na branku: 32:33.

Přerov: Petrásek – Čáp, Černý, Kubeš, Zbořil, Krisl, Weinhold – Doležal, Pšurný, Navrátil – Goiš, Hejcman, M. Kratochvil – Süss, Sýkora, Š. Kratochvil – Svoboda, Indrák, Houška. Trenér: Vladimír Kočara.

Jihlava: Brož – Staněk, Pohl, Půža, Holý, Mareš, Kolář, Piegl – Jiránek, Zeman, Pekr – Harkabus, Čachotský, Čermák – Anděl, Poletín, Fronk – Lichanec, Davídek, Chlubna. Trenér: Petr Vlk.