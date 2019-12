Počáteční nadšení z vedení Přerova 1:0 však rychle vyprchalo, když favorit ještě v první třetině otočil na 1:4 a nakonec zvítězil drtivě 9:3.

Zahřát se a zlepšit náladu si fanoušci na jinak povedené akci mohli dobročinným svařákem, jehož výtěžek poputuje na mládež HC Zubr Přerov. Veselo zpočátku nebylo jen u stánku s vínem.

Tomáš Doležal korunoval dobrý start hostů do utkání vedoucím gólem. Strmeň pouze vyrazil Weinholdovu střelu, kterou Doležal doklepl do brány. To ale bylo v první třetině ze strany Zubrů vše.

Smrtící přesilovky

Klíčovým faktorem čtvrtečního utkání byly opět přesilovky. Motor totiž všechny tři následné početní výhody využil, otočil na 3:1 a do první sirény přidal i čtvrtý gól. Na přerovském náměstí ale o přestávce i tak panovala pohodová atmosféra, kterou ještě zkraje druhé třetiny vylepšil přesnou střelou Jaroslav Moučka.

Pak to ale přišlo. České Budějovice trestaly doslova každé vyloučení Přerovanů, přidaly i další góly, vyhnaly z brány už vystřídaného Daniela Šimonů (do klece se tak na posledních pět a půl minuty vracel Michael Petrásek) a připravili Zubrům od 14. prosince 2016, kdy Hanáci taktéž v Budvar Aréně utrpěli debakl 0:8.

Radost fanouškům na náměstí udělala alespoň krásná akce z 51. minuty, na jejímž konci stál Jiří Goiš. Ta ale znamenala jen snížení na 3:7, poslední slovo měli pak domácí.

„Utrpěli jsme těžkou porážku. Šestkrát jsme inkasovali v oslabení, což by se stávat nemělo, ale stalo,“ kroutil hlavou asistent trenéra Přerova Jakub Grof.

Zubři tak dostali předvánoční nadílku, Michael Petrásek dostal navíc v první třetině čtyři dárečky k narozeninám, po nichž odjel na střídačku. Ani druhé kolo části vítězů se tak Přerovu nepodařilo, stále však drží třetí místo tabulky. Nikoliv však už pozici nejlépe bránícího týmu soutěže. Na tu se posunul Motor.

„Pro nás je dnes důležitější věc než hokej to, že náš kapitán podstoupil úspěšně v Praze těžkou operaci,“ připomněl Jakub Grof v předvánočním čase, že v životě jsou zkrátka zásadnější věci, jako je zdraví Tomáše Sýkory.

V sobotu 21. prosince Zubři hostí od 17 hodin Havířov a ve čtvrtek 26. prosince budou chtít tři body i z dalšího domácího boje proti Litoměřicím.

ČEZ Motor České Budějovice – HC Zubr Přerov 9:3 (4:1, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 13. Pýcha (Šimánek), 16. Kloz (Pýcha, Šimánek), 17. Gilbert (Michnáč, Kloz), 18. Prokeš (Babka, Beránek), 26. Šimánek (Pýcha), 36. Kloz (Plášil, Pýcha), 48. Gilbert (Pýcha, Michnáč), 53. Christov (Vydarený, Babka), 55. Novák (Šimánek, Pýcha) – 4. Doležal (Weinhold), 22. Moučka (Číp, Kubeš), 51. Goiš (Weinhold, Krisl). Rozhodčí: Grech, Valenta – Belko, Tvrdík. Vyloučení: 8:9, navíc Gilbert (České Budějovice) 10 minut osobní trest, Beránek (České Budějovice) 10 minut osobní trest, Pavel (České Budějovice) 5 minut + do konce utkání, Allen (České Budějovice) 10 minut osobní trest + do konce utkání – Krisl (Přerov) 5 minut + do konce utkání. Využití: 6:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 6011.

České Budějovice: Strmeň – Pýcha, Plášil, Vydarený, Suchánek, Allen, Pavel – Christov, Venkrbec, Holec – Karabáček, Gilbert, Michnáč – M. Novák, Prokeš, Šimánek – Beránek, J. Kloz, Babka. Trenér: Václav Prospal.

Přerov: Petrásek (18. Šimonů, 55. Petrásek) – Krisl, Weinhold, Kubeš, Zbořil, Běhal, Šnajnar – T. Doležal, Pšurný, Popelka – Moučka, Berger, Číp – Goiš, M. Kratochvil, Š. Kratochvil – Süss, Hejcman, F. Dvořák – Ma. Svoboda. Trenér: Vladimír Kočara.