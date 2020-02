Zubři po delší době nastoupili v aktuálně nejsilnější možné sestavě bez jakýchkoliv absencí. Do brány se postavil Michael Petrásek a dlouho držel čisté konto.

Domácí měli v úvodním dějství dost možností k otevření skóre, nevyužili však ani jednu. Ve druhé třetině se hra přiostřila, několik sporných výroků rozhodčích pak přineslo nejen řadu přesilovek na obou stranách, ale také větší nervozitu na ledě i v ochozech.

Napětí jako by vyústilo v gólovou explozi v závěrečné dvanáctiminutovce. Nahození Lukáše Formana v početní výhodě zaplulo za záda Michajlova. Hned vzápětí ale vyškolil přerovskou defenzivu Tomáš Šmerha. Nejproduktivnější hráč nadstavbové části Chance ligy projel celé kluziště a přesně zakončil.

Náhlý obrat

V 56. minutě navíc Přerované pustili soupeře do přečíslení dva na jednoho a Filip Kuťák rázem poslal Slavii do vedení.

„Dáme gól a chceme dát druhý nebo třetí, místo abychom si ještě další dvě nebo tři minutky odehráli na 1:0. Těch zápasů je v sezoně opravdu hodně a kluci na to mají nárok, aby taky udělali nějakou chybu. My jsme ty zápasy hráli bez chyb, které dneska přišly a byli jsme za ně potrestáni,“ ohlížel se hlavní trenér Zubrů Vladimír Kočara.

Jenže z Meo Arény se v letošní sezoně body jen tak nevozí. Sotva Petrásek zamířil na střídačku a domácí poslali do hry šestého hráče, pálil od modré Jiří Krisl a Roman Pšurný tečí poslal duel v čase 58:28 do prodloužení.

V tom zafungovalo klasické „nedáš – dostaneš“. Matouš Kratochvil byl centimetry od rozhodnutí, když orazítkoval břevno. Na druhé straně vystřelil přes obránce Šmerha a stal se hrdinou sobotního utkání.

„Střetly se dva týmy, které na sebe byly nachystané, čemuž odpovídala i hra. My jsme padesát minut dodržovali to, co jsme si řekli. Těch posledních deset minut po našem vstřeleném gólu to z naší strany bylo prostě špatné. Soupeř si druhý bod zasloužil za to, že dokázal hrát celých šedesát minut,“ hodnotil Vladimír Kočara.

Přerov se v pondělí po třech týdnech představí na venkovním ledě. A rovnou na horké půdě Vsetína, kam přerovští Meofans vypraví autobus, pro jehož cestující klub zařídil vstupenky zdarma. Duel na slavném Lapači startuje v 17.30.

HC Zubr Přerov – HC Slavia Praha 2:3p (0:0, 0:0, 2:2 – 0:1)

Branky a nahrávky: 49. Forman (Zbořil, Číp), 59. Pšurný (Krisl, Kubeš) – 50. Šmerha (Novák, Kuťák), 56. Kuťák (Šmerha, Ondráček), 63. Šmerha (Kuťák, Hejda). Rozhodčí: Koziol, Obadal – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. Diváci: 1449.

Přerov: Petrásek – Kubeš, Krisl, Bodák, Zbořil, Weinhold, Forman – T. Doležal, Pšurný, Navrátil – Berger, Hejcman, Číp – Goiš, M. Kratochvil, Š. Kratochvil – Süss, Moučka, Dvořák – Svoboda. Trenér: Vladimír Kočara.

Slavia: Michajlov – Novák, Hejda, Veber, Hořava, Barák, Ryzák, Valík – Šmerha, Kuťák, Ondráček – Bílek, Vrdlovec, J. Doležal – Jelínek, Všetečka, Vlček – Šteiner, Kohút, Kubica. Trenér: Miloš Říha mladší.