Přerov – Existuje jediný tým, proti kterému Zubři v letošním ročníku hokejové WSM ligy ještě nebodovali. A není to ani Kladno, ani Slavia či Motor. Jsou to desáté Litoměřice.

Hokejisté Přerova (v modrém) v utkání proti Litoměřicím. | Foto: DENÍK/Jan Pořízek

Přerované se tento nelichotivý fakt budou pokoušet změnit ve středu večer.

Od 18 hodin je totiž v MEO Aréně na programu utkání 45. kola soutěže mezi Zubry a Stadionem.

„Čeká nás strašně důležitý zápas. Vnímáme to v šatně a víme, jaké je momentální postavení obou týmů v tabulce. Určitě do toho půjdeme s tím, získat tři body, které by nám v tabulce do další fáze pomohly. Nezískali jsme s nimi ještě ani bod, ale ve všech zápasech jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Pevně doufám, že s podporou fantastických fanoušků se nám to konečně podaří," vyhlíží zápas domácí trenér Vladimír Kočara.

První dvě střetnutí obou celků skončila málo vídanou přestřelkou. V Litoměřicích Přerov padl přes skvělý vstup do zápasu 6:7, na domácím ledě dokonce prohospodařil vedení 4:1, když nakonec prohrál 5:7. Poslední mítink těchto týmů vyzněl zase lépe pro Stadion, radoval se z výhry 3:1.

„Ve všech třech zápasech jsme měli bodovat. Musíme si je rozebrat, trenéři na ně něco určitě připraví. Rozhodně musíme bodovat, protože tabulka je docela vyrovnaná a my ty body hlavně z domácích zápasů nutně potřebujeme," uvedl pro klubový web útočník Zubrů Jiří Goiš, autor poslední přerovské branky v litoměřické síti.

KLÍČOVÉ BUDOU PŘESILOVKY

Gólů dostávají kališníci celkově dost, jsou čtvrtým celkem s nejvíce obdrženými brankami. Na vině jsou hlavně oslabení. Právě Litoměřice jsou nejčastěji vylučovaným týmem WSM ligy a jejich úspěšnost při oslabení také není nikterak lichotivá, třetí nejhorší.

Klíčové by tedy mohlo být, jak Zubři zvládnou přesilovky. Třetí nejlepší tým soutěže v početní výhodě se ovšem při posledních duelech v této herní činnosti viditelně trápil.

„Klíčem budou přesilovky a oslabení. Litoměřice mají výbornou přesilovku. Tak, jak se my chystáme na ně, ony se chystají na nás. Přesilovky jsou nedílnou součástí každého tréninku, my je doladíme ještě na rozbruslení. Doufám, že si jimi už konečně pomůžeme," věří kouč Přerova.

KÁDR KALIŠNÍKŮ? KALLA ČI TVÁŘE Z HRADCE

Z hráčů Stadionu na sebe největší pozornost poutá šestatřicetiletá osobnost družstva Jaroslav Kalla.

Nejproduktivnějšího hráče kališníků doplňuje mladík Martin Procházka, který odehrál v této sezoně už přes dvacet zápasů za pražskou Spartu. V týmu se objevují také tváře z extraligového Mountfieldu, Litoměřice jsou od této sezony jeho farmou.

Defenzivní řada se opírala hlavně o zkušeného Angela Krsteva, ten však v průběhu sezony zamířil do Slavie. Litoměřice ale našly náhradu v podobě zkušeného Milana Tomana, borce ostříleného extraligou.

Také na lavičce týmu z Čech došlo k výrazné změně. Trenéra Kučeru nahradil v listopadu Miloš Říha mladší.

Jak se Říhovi bude líbit výlet do rodného města slavného otce? Boj o důležité body začne v přerovské MEO Aréně ve středu v 18 hodin.

Tabulka WSM ligy:

1. Kladno 44 26 5 4 9 173:120 92

2. České Budějovice 44 24 6 1 13 161:117 85

3. Jihlava 44 24 4 3 13 141:109 83

4. Slavia Praha 44 21 6 5 12 145:108 80

5. Kadaň 44 18 6 4 16 132:126 70

6. Havířov 44 21 2 2 19 137:130 69

7. Prostějov 44 18 2 10 14 120:134 68

8. Přerov 43 19 4 2 18 130:125 67

9. Ústí nad Labem 44 18 1 4 21 149:157 60

10. Litoměřice 44 14 7 4 19 125:151 60

11. Třebíč 44 13 6 7 18 104:127 58

12. Benátky nad Jizerou 44 14 2 3 25 111:124 49

13. Šumperk 44 9 5 6 24 114:161 43

14. Most 43 9 3 4 27 104:157 37