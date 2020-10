Sedm zápasů a stop. Hokejisté Přerova kvůli nařízené karanténě vstoupili do aktuálně pozastaveného ročníku Chance ligy později, nyní zase musí čekat.

Hokejisté Přerova. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek

„Mám obavu, že to nebude zdaleka jen čtrnáct dní. Je to věc, se kterou my nic nenaděláme. Až to přijde a budeme zase moct dělat to, co nás živí a baví, musíme být připravení,“ řekl hlavní trenér Vladimír Kočara.