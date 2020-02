Gól z přesilovky, dlouho nic a na závěr divočina. Hokejisté Přerova nevezou z Havířova ani bod po prohře 1:3. Bezzubý výkon směrem dopředu tentokrát nezachránil ani vynikající Michael Petrásek v bráně. Nepomohl ani autobusový výjezd přerovských fanoušků.

Hokejisté Přerova. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Byl to zápas spíše bojovný, než krásný. Nám k lepšímu výsledku chybělo to, že jsme se nenutili do střelby, netlačili jsme se do brány, a chyběly nám emoce, které jsme měli až v závěru,“ hodnotil utkání trenér Přerova Vladimír Kočara.