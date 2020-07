„Jsme rádi, že sezona mohla začít. Věříme, že bude probíhat v nějakém normálním režimu. Doba je však nejistá a každý trénink si musíte hlavně užít. Na klucích to bylo vidět, měli chuť, trénink je bavil,“ nechal se pro oficiální web Zubrů slyšet po první tréninkové jednotce Jakub Grof, asistent hlavního trenéra Vladimír Kočary.

„Na led jsem se po skoro pětiměsíční pauze moc těšil. Většina z nás má nové věci, ale řekl bych, že si to sedne docela rychle. Na první trénink to nebyla žádná hrůza,“ zmínil své pocity útočník Filip Dvořák.

Přerovští na úvodním tréninku v hokejové výstroji využili i skills kouče Víta Černohouse.

Nejen jeho radám naslouchalo dohromady 29 hráčů včetně čtyř brankářů. Hned osm z nich ale ještě nemá jasno, jestli s druhým nejlepším týmem po základní části minulého ročníku Chance ligy zůstane.

Nově se u hanáckého celku hlásili brankář Jakub Kubík, obránci Jiří Klimíček s Jiřím Weintrittem a útočníci Jaroslav Dvořák, Kamil Hajšman a Jan Štefka. Na zkoušce jsou rovněž odchovanci Adam Hradil, Lukáš Peterka a Lukáš Zmeškal (všechno útočníci, pozn. red.).

Pokud půjde vše hladce, měli by Zubři odehrát v pondělí první přátelský zápas proti Frýdku. Vstup veřejnosti včetně novinářů do MEO Arény je každopádně do odvolání zakázán.

„Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet, ale pracujeme dál, jako by se nic nedělo. Věříme, že všechno půjde podle plánu,“ uvedl asistent Grof.