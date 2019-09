„Především bych chtěl kluky pochválit za výkon, na ledě předvedli dobrý kus práce. Bohužel pro nás měl zápas trpký konec,“ hodnotil mač Jakub Grof, asistent hlavního trenéra Zubrů Kočary.

Jeho tým šel do vedením po skvělém a nečekaném obratu ve druhé třetině. Dva góly během dvou a půl minuty daly hostům náskok.

Nejprve využil pohotový Jan Süss zaváhání Kloučka, když bekhendem dorazil do brány Zbořilovo nahození. O chvíli později si pardubický gólman ve službách Motoru vybral druhou slabší chvilku. Zakončení Šimona Kratochvila z těžké pozice mu prošlo mezi betony.

„Věděli jsme, že nepřijede soupeř, co nám dá něco zadarmo. To se potvrdilo. Mrzí mě fáze ve druhé třetině, kdy jsme trochu přestali hrát po gólu, který jsme dali na 1:0. Tam nám to trochu uteklo,“ zmínil domácí kouč Václav Prospal.

Přerované poté dlouho obezřetně střežili vedení, v 53. minutě ale předvedl skvělou akci Matouš Venkrbec. Bývalý prostějovský kapitán se procpal za Černého a v pádu překonal Petráska, bylo srovnáno.

Po tlaku Českých Budějovic v útočném pásmu v 59. minutě vyplaval puk mezi kruhy k nejlepšímu střelci Chance ligy Janovi Veselému. Ten se nemýlil, přidal už svou devátou branku v sezoně a hlavně rozhodl o osudu sobotního utkání.

„Ve třetí třetině jsme předvedli solidní výkon, soupeře přestříleli, ale bohužel jsme udělali dvě chyby a z nich dvakrát inkasovali. Na kluky jsme hrdý. Nic se neděje, jedeme dál. Body musíme brát v dalším zápase,“ mírnil zklamání ze ztraceného vedení Jakub Grof.

Lehké to Zubři nebudou mít ani ve středu od 18 hodin na domácím ledě proti Litoměřicím. Ty v tabulce vystřídaly Přerov na čtvrtém místě díky třem výhrám v řadě. Mimo jiné i 6:2 v Budějovicích.

ČEZ Motor České Budějovice – HC Zubr Přerov 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 27. Z. Doležal (Šimánek, Přikryl), 53. Venkrbec (Novák, Lytvynov), 59. Novák – 34. Süss (Zbořil, Š. Kratochvil), 36. Š. Kratochvil (Sýkora, Zbořil). Rozhodčí: Čech, Maršálek – Kotlík, Zídek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 5409.

České Budějovice: Klouček – Vydarený, Plášil, Pýcha, Pavlin, Suchánek, Lytvynov, Pavel – Babka, Venkrbec, Holec – Novák, Gilbert, Beránek – Šimánek, Přikryl, Z. Doležal – Karabáček, Veselý, Prokeš. Trenér: Václav Prospal.

Přerov: Petrásek – Čáp, Černý, Kubeš, Zbořil, Krisl, Weinhold – T. Doležal, Pšurný, Navrátil – Goiš, Hejcman, M. Kratochvil – Süss, Sýkora, Š. Kratochvil – Svoboda, Indrák, Kočica. Trenér: Vladimír Kočara.

Tabulka

1. Poruba 8 7 0 0 1 37:21 21

2. České Budějovice 8 6 0 1 1 35:21 19

3. Chomutov 8 5 1 0 2 28:14 17

4. Litoměřice 8 4 1 2 1 28:18 16

5. Havířov 8 5 0 1 2 23:14 16

6. Vsetín 8 5 0 1 2 24:18 16

7. Jihlava 8 4 1 1 2 22:15 15

8. Přerov 8 4 1 0 3 26:16 14

9. Slavia Praha 8 3 1 1 3 18:19 12

10. Frýdek-Místek 8 1 3 1 3 23:20 10

11. Třebíč 8 3 0 1 4 21:23 10

12. Prostějov 8 3 0 1 4 24:31 10

13. Benátky nad Jizerou 8 1 2 0 5 16:26 7

14. Ústí nad Labem 8 1 1 0 6 15:34 5

15. Sokolov 8 1 0 0 7 20:36 3

16. Kadaň 8 0 0 1 7 10:44 1