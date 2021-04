„Pety přerovské prostředí dobře zná. Je to zkušený gólman, který bude v náročné sestupové sezoně potřeba. Jsme rádi, že jsme se domluvili na další spolupráci,“ řekl pro klubový web sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Bývalý extraligový brankář má k Přerovu vztah, narodil se mu zde dokonce syn. „Dohodli jsme se na rozumných podmínkách. Zubři pro mě byli prioritou,“ potvrdil.

Petrásek tak s MEO spojí třetí sezonu v řadě. Po ročníku 2019/20, kdy vytvořil nejlepší brankářskou dvojici Chance ligy s Lukášem Klimešem, zamířil do polského Krakova, odkud se na konci ledna tohoto roku vrátil na Hanou.

Předváděl tradičně spolehlivé výkony, v základní části dokonce v pěti zápasech dostal úspěšnost zásahů na 95 procent. Smutnou tečkou pak bylo play-off. Po dvou domácích prohrách a šesti inkasovaných gólech jej vystřídal parťák Michal Postava. Ani ten však jízdu Toraxu nezastavil.

„Posty je neskutečně talentovaný gólman s obrovským potenciálem do budoucna. Záleží jenom na něm, jak na sobě bude pracovat. Za mě má minimálně na extraligu,“ pochválil devatenáctiletého kolegu, pro něhož bude nadále mentorem.

„Už to tak beru, že bych měl i pomáhat mladším. Letos mi bude třicet, starší brankář asi už v týmu nebude. Posty ví, že mu vždycky rád poradím,“ dodal.

Nezapomněl ani na Jiřího Sklenáře. Videokouče a trenéra přerovských brankářů přirovnal k naprosté tuzemské špičce.

„Pět let, možná i více, jsem v Ústí a Litvínově spolupracoval se Zdeňkem Orctem. Dneska je to člověk, který působí u seniorského nároďáku. Jirka je kvalitativně na podobné úrovni jako on,“ vyzdvihl.

A motivaci do nové sezony tedy má Michael Petrásek postaráno. „Cíle jsou pořád ty nejvyšší. Dostat se do play-off a prolomit zakleté čtvrtfinále. Do toho chci pomoct Postymu, aby sbíral zkušenosti. Navíc hraju o smlouvu na další roky,“ uzavřel rodák z Ústí nad Labem.