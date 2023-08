Ani druhé domácí přípravné utkání nepřineslo hokejistům Přerova výhru. Zubři padli s jedním z favoritů Chance ligy ze Vsetína 1:3, přestože soupeře přestříleli. O jedinou branku se postaral David Březina.

HC Zubr Přerov - VHK Robe Vsetín - příprava 2023 | Video: Deník/Ivan Němeček

„Nejsme spokojení herně ani výsledkově. Byla to trápená v koncovce,“ hodnotil domácí trenér Robert Svoboda.

Kdo se z přerovských fanoušků „těšil“ na to, jak to odchovanci Matouši Kratochvilovi bude slušet v žlutozelené, ten měl smůlu. Valaši totiž přijeli na Hanou s devíti útočníky a bez velkých posil – kromě Kratochvila nedorazili Teper, Hrňa ani třeba Kubiš.

„Posily jsme vybírali na základě dlouhodobé výkonnosti a ne toho, aby v přípravě odehráli všechny zápasy. Ve dvou lajnách hráli hráči, které chceme vidět na ledě. Do konce týdne se musíme rozhodnout, jestli zůstanou,“ zmínil trenér Vsetína Luboš Rob.

Že šlo opravdu o přípravný duel, naznačovala také sestava Zubrů, v níž poprvé dostal od začátku prostor brankář Marek Stuchlík, chyběli Svobodové Jakub s Janem a šanci ukázat se dostali nově příchozí útočníci Jakub Zembol s Kryštofem Stuchlíkem.

Zubři hlásí změny. Vznikne nové bratrské duo?

Maskovaný z bratrské dvojice Stuchlíků poprvé inkasoval na začátku páté minuty, kdy se z dorážky prosadil Adam Hořanský. Na to ještě zvládl reagovat v úvodním dějství David Březina, který přeci jen vyzrál na Žukova.

Z domácích však zůstal jediným. Valachy poslal do vedení v závěru druhé třetiny Štěpán Bláha. Na konečných 1:3 pak upravil v závěru po hrubce Zubrů v rozehrávce Tomáš Jandus.

„Všechny tři góly mě mrzí, ani jeden nemusel padnout. První byl smolný, odražený puk do prázdné, druhý to samé. U třetího to někdo, myslím, tečoval a vyletělo mi to nahoru. Musím se na to připravit příště trošku líp,“ ohlížela se přerovská posila v brankovišti, 20letý Marek Stuchlík.

„Soupeř byl zarputilý a důslednější v soubojích a vytěžil z toho vítězství. Pořád je to příprava, ale musíme si říct, že tohle nám nestačí. Čekáme od sebe daleko lepší výkon po všech stránkách,“ nebyl zdaleka spokojen ani Robert Svoboda.

Přípravné období pro Zubry pokračuje už ve čtvrtek, kdy Hanáci vyrazí na led nováčka ze Znojma. Utkání startuje v 18 hodin.

HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Březina (Doležal) – 5. Hořanský (Kern, Ondračka), 39. Bláha (Svetina), 55. Jandus (Kern, Hořanský). Rozhodčí: Grygera, Maťašovský – Čelechovský, Komínek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Střely na branku: 28:17. Diváci: 715.

Přerov: M. Stuchlík – Černý, Kudělka, Němec, Krisl, Cubo, Adámek, Hanák – Doležal, Pechanec, Březina – Nemec, Hejcman, Tomi – Tarnoczy, Zembol, Goiš – K. Stuchlík, Hradil, Chludil. Trenéři: R. Svoboda, Dočkal.

Vsetín: Žukov – Staněk, Ondračka, Petrovický, Jenáček, Ďurkáč, Hryciow – Hořanský, Kern, Jandus – Svetina, Dědek, Bláha – Koláček, Matějček, Melenovský. Trenér: Weintritt.