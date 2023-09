/FOTO + VIDEO/ Podruhé v sezoně bez bodu, poprvé na domácím ledě. Hokejisté Přerova ve středečním utkání Chance ligy podlehli Vsetínu 1:3. Rozhodla bekhendová dorážka extřineckého Erika Hrni z 58. minuty jinak vyrovnaného zápasu. Hosté pečetili trefou do prázdné klece, za Zubry se prosadil pouze mladíček Lukáš Chludil, pro kterého se jednalo o premiérovou trefu v seniorském hokeji.

Oslavy hokejistů Vsetína po výhře v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček

„Byl to těžký, vyrovnaný a fyzicky náročný zápas. Soupeř nás často přetlačil v soubojích a tím získával více ze hry. Nicméně to bylo vyrovnané až do poslední chvíle,“ ohlížel se přerovský trenér Robert Svoboda.

Přerovanům dělal problém dobrý forčeking hostů, které stále trápí rozsáhlá marodka. Bez hráčů jako Kubiš, Teper, Berzinš či Klhůfek, zato s expřerovským Matoušem Kratochvilem, měli na Hané přeci jen o trošku více ze hry, zejména v druhé třetině. Pomohl jim i dobrý výkon debutanta v bráně, Slováka Romančíka.

„Porážka samozřejmě mrzí. Na to, jak se kluci nadřeli, z toho minimálně bod mohl být. Je to škoda, ale nedá se nic dělat. Čeká nás dalších iks zápasů. Musíme na to zapomenout a jít do nich zase s čistou hlavou,“ má jasno Robert Svoboda.

Utkání sledovalo 1329 diváků včetně zaplněného vsetínského kotle.

Další duel odehrají Přerované v sobotu na ledě zatím neporažené a vedoucí Poruby.

HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 10. Chludil – 24. Staněk (Rob), 58. Hrňa (Kratochvil, Půček), 60. Hořanský (Rob, Kern). Rozhodčí: Horák, Micka – Mikšík, Vašíček. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváci: 1329.

Přerov: Postava – Krisl, Chroboček, Adámek, Černý, Kudělka, Cubo, Hanák – Březina, Pechanec, Doležal – Tomi, Hejcman, Jakub Svoboda – Goiš, Indrák, Jan Svoboda – Ministr, Chludil, Dobša. Trenér: R. Svoboda.

Vsetín: Romančík – Ďurkáč, Staněk, Ondračka, Smetana, Kojo, Hryciow – Rob, Vávra, Jonák – Hrňa, Dědek, Půček – Jandus, Kern, Hořanský – Vaňo, Kratochvil, Jenáček. Trenér: Weintritt.