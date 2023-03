Dva góly v prostředním dějství rozhodly o výhře Třebíče ve třetím utkání čtvrtfinále play-off hokejové Chance ligy v Přerově. Zubři ve třetí třetině snížili zásluhou Davida Březiny, při závěrečné power play jim šance na srovnání definitivně vzalo přísné vyloučení 29 sekund před sirénou.

Hokejisté Přerova (ve žlutém) proti Třebíči. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

Podrážení Antonína Pechance se sice jako faul klasifikovat dalo, o chvíli dříve však sudí nechali bez povšimnutí stejný prohřešek na straně Horácké Slavie a domácí tak po skončení zápasu mohli cítit křivdu.

„Můžeme si o tom myslet co chceme. Je to na rozhodčích, my s tím nic neuděláme. Nemůžu se teď k tomu ani vyjadřovat, bylo by to pod pokutou,“ krčil rameny obránce Zubrů Robert Černý.

Přerovany nicméně mohou stejně mrzet nevyužité šance v první třetině, ve které byli lepším týmem. Prostřední část naopak patřila hostům, kteří nejprve šli do vedení po trefě Daniela Klímka, aby v následné přesilovce ze stejné pozice na levém kruhu překonal přesouvajícího se Postavu Michal Vodný.

„Rozhodla druhá třetina. V první a třetí jsme byli herně lepší. Ve druhé jsme ale zaspali,“ hodnotil Robert Černý.

Třebíč hrající bez největšího tahouna ofenzivy Martina Dočekala ve třetí dvacetiminutovce potvrdila pozici nejlépe bránícího celku Chance ligy a hlídala si dvoubrankový náskok. Až do času 55:05, kdy přesilovku využil David Březina.

„Celou sezonu bohužel dáváme bohužel jednu, dvě branky. Musíme střílet ještě víc, než střílíme,“ dobře ví Černý.

Přerov tak ve výborné atmosféře, o kterou se staral i zaplněný hostující kotel, padl 1:2 a Horáci vedou stejným poměrem čtvrtfinálovou sérii. V pondělí tak budou mít v MEO Aréně pomyslný mečbol.

„Zítra hrajeme doma, víme, že musíme vyhrát dva zápasy v řadě. To je náš cíl, za kterým si jdeme. Proto to hrajeme,“ uzavřel Robert Svoboda.

Čtvrtý duel startuje v Přerově v pondělí v 18 hodin.

HC Zubr Přerov – SK Horácká Slavia Třebíč 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 56. Březina (Hrdinka) – 37. Klímek (Tureček), 39. Vodný (Bittner, Bořuta). Rozhodčí: Petružálek, Wagner – Beneš, Kokrment. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci: 1913.

Přerov: Postava – Chroboček, Krisl, Hrdinka, Černý, Ševčík, Kudělka – Indrák, Pechanec, Kratochvil – Březina, Süss, Goiš – Doležal, Macuh, Dvořák – Hradil, Ministr, Fencl. Trenéři: R. Svoboda, Dočkal.

Třebíč: Jekel – Tureček, Bořuta, Furch, Forman, Vodička, Poizl, Fajmon – Ferda, Michálek, Vodný – Psota, Bittner, Novák – Klímek, Malý, M. Svoboda – Pšenička, Michalčuk. Trenéři: Pokorný, Barvíř.