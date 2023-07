/FOTOGALERIE/ Šest hráčů vyzkouší přerovští Zubři ve druhé části letní přípravy. Poprvé na led s týmem ve středu v novojičínském azylu kromě útočníka Tomáše Krupy, který s Hanáky absolvoval i dril na suchu, vyjeli vytáhlý obránce Jakub Adámek či forvardi Jiří Karafiát, Lukáš Chludil, Richard Nemec a Viktor Konečný.

Hokejisté Přerova v novojičínském azylu poprvé vyjeli na led | Video: HC Zubr Přerov/Petr Komárek

Přerované museli cestovat asi tři čtvrtě hodinky do Nového Jičína z toho důvodu, že v MEO Aréně začne ledová plocha fungovat až na začátku srpna.

„Led je dobrý, máme tady výborné podmínky. Hráčů je spousta, byť někteří jenom externě. Na úvod to bylo dobré, jsem spokojený,“ řekl po úvodním tréninku hlavní kouč Robert Svoboda pro klubový web.

„Byl to klasický první trénink. Hráči mají nové brusle a je to pro ně velký boj. Zaměřili jsme se na individuální činnosti, které kluci dobře znají, nešlo o nic složitého,“ dodal.

Na ledě se objevilo celkem 34 hráčů do pole (+3 brankáři) včetně odchovanců Stanislava Svozila a Jakuba Ference. První jmenovaný zabojuje o šanci v kádru Columbusu Blue Jackets, ten druhý později naskočí na led s mistrem slovenské extraligy z Košic.

Nechybělo ani deset hráčů extraligové juniorky Zubrů. Konkrétně brankář Martin Vojtek mladší, obránci Jan Billa, Adam Tomiga, Adam Holík a Dan Bárta a útočníci Radim Hradil, Matěj Halík, Ludvík Lysoněk, Petr Švejda a David Buršík. Billa s Hradilem a Lysoňkem mají u Zubrů podepsané profesionální smlouvy.

Jakub Adámek

O kontrakt musí ještě zabojovat takřka dvoumetrový bek Jakub Adámek. Odchovanec Českého Těšína prošel třineckou líhní i mládežnickými reprezentacemi a má stříbro z Hlinkova memoriálu.

Přerovští fanoušci jej mohou dobře znát z jeho působení ve Frýdku-Místku, kde 23letý obránce odehrál 128 zápasů.

Jiří Karafiát

Jiří Karafiát slaví trefu do branky BenátekZdroj: VHK ROBE Vsetín

Zajímavou posilou, která navíc dobře zná přerovské prostředí, by mohl být 25letý útočník Jiří Karafiát.

Odchovanec Zlína nastupoval ve všech mládežnických reprezentačních výběrech, kde ukázal, že góly dávat umí. Sezonu 2017/18 strávil coby junior ve Vsetíně, kde ve 40 zápasech základní části nasbíral slušných 13 kanadských bodů (8+5).

O rok později tak dostal šanci v extralize, v dresu Zlína se ale příliš neprosadil, a tak putoval zpět do prvoligového Vsetína.

V sezoně 2020/21 už se v extraligovém Zlíně ukázal šesti vstřelenými góly, na což však nenavázal v následujícím ročníku, v němž zapsal i tři starty za Přerov. Později putoval do finské druhé nejvyšší soutěže, kde opět ukázal své střelecké kvality.

V minulé sezoně působil v Porubě a sám si nejspíš představoval lepší produktivitu, než čtyři vstřelené góly a dvě asistence v celkem 45 zápasech.

Dohodne se na podmínkách se Zubry?

Lukáš Chludil

hokejista Lukáš ChludilZdroj: Vojtěch Jurák

Dalším zlínským odchovancem, který dostane šanci probojovat se do přerovského kádru, je 20letý centr Lukáš Chludil.

Také on je bývalým mládežnickým reprezentantem a v minulém ročníku byl nejproduktivnějším hráčem zlínské extraligové juniorky (19+41). Jedenáctkrát tak dostal šanci i v A-týmu, který ovládl druhou nejvyšší soutěž.

Vzhledem k věku a zkušenostem by pro Zubry nemusel být tak finančně náročný jako Karafiát a angažmá mladého tvůrce hry by pro Přerov mohlo být velice zajímavou variantou.

Richard Nemec

Zahraniční posilou Zubrů se může stát slovenský forvard Richard Nemec. Ve své rodné zemi zatím působil převážně ve druhé nejvyšší soutěži v dresu Skalice, kde v minulém ročníku nasbíral 24 kanadských bodů (11+13).

Stále teprve 21letý útočník nakoukl i do slovenské extraligy, v barvách Nitry ovšem odehrál pouze čtyři zápasy a jeho angažmá by pro Přerov bylo velkou neznámou. Pro rodáka z Bardejova by zase mohlo jít o životní šanci, kterou by rád chytil za pačesy.

Viktor Konečný

V Novém Jičíně je skoro doma 23letý Viktor Konečný. Odchovanec Frýdku-Místku zde strávil poslední dvě sezony a v té minulé byl druhým nejproduktivnějším hráčem Ďáblů. Nasbíral 42 bodů ve 41 zápasech.

Podobná čísla měl tři roky nazpět ve stejném týmu Rok Macuh, co by Zubři dali za to, pokud by se jim podařil podobný „kauf“ jako tehdy se slovinským tvrďákem…

Tomáš Krupa

Velmi reálně se pro Přerov jeví návrat odchovance Tomáše Krupy. Dvaadvacetiletý syn známého tenisového trenéra, který vedl například Tomáše Berdycha, Karolínu Plíškovou či Barboru Strýcovou, se Zubry absolvoval už kompletní suchou přípravu.

Minulý ročník Tomáš Krupa strávil hlavně v druholigové Opavě, kde v 31 duelech nasbíral 14 bodů (8+6). Sezonu začal v Havířově, kde o rok dříve vyzkoušel i Chance ligu.

Krupa Přerov opustil v dorosteneckém věku. Zamířil nejprve do Vsetína, poté si zahrál nejvyšší juniorskou soutěž v Olomouci. Nyní se rýsuje návrat k Zubrům.

Kdo vyjel na led?



Brankáři: Michal Postava, Martin Vojtek mladší, Milan Ryšavý (se Zubry pouze trénuje, bude působit v Šumperku)

Obránci: Robert Černý, Jiří Krisl, Ondřej Cubo, David Chroboček, Tomáš Kudělka, Tomáš Hanák, Jakub Adámek (zkouška), Dan Bárta (juniorka), Adam Holík (juniorka), Jan Billa (A-tým/juniorka), Adam Tomiga (juniorka), Stanislav Svozil (se Zubry pouze trénuje, bude působit v Clevelandu/Columbusu), Jakub Ferenc (se Zubry pouze trénuje, bude působit v Košicích)

Útočníci: Tomáš Doležal, Antonín Pechanec, David Březina, Jakub Svoboda, Darek Hejcman, Vojtěch Tomi, Jan Svoboda, Daniel Indrák, Jiří Goiš, David Dobša, Patrik Tarnoczy, Lukáš Chludil (zkouška), Jiří Karafiát (zkouška), Tomáš Krupa (zkouška), Radim Hradil (A-tým/juniorka), David Buršík (juniorka), Matěj Halík (juniorka), Ludvík Lysoněk (A-tým/juniorka), Viktor Konečný (zkouška), Richard Nemec (zkouška), Petr Švejda (juniorka)