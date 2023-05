I s útočníky Janem Svobodou a Vojtěchem Tomim odstartovali hokejisté Přerova na prvního máje přípravu na nadcházející prvoligovou sezonu. Druhý jmenovaný je prvním novým jménem na soupisce Zubrů, i když ne tak úplně.

V sezoně 2018/19 odehrál dnes 29letý útočník za Přerov celkem 33 utkání, v nichž si připsal 15 kanadských bodů (8+7). Střelec s extraligovými zkušenostmi by na tyto výkony rád navázal, či je dokonce i vylepšil.

„Rozhodování nebylo dlouhé. Hany přišel s nabídkou a chtěl jsem se vrátit. V Přerově se mi vždycky líbilo, zázemí, klub i fanoušci jsou super. Nebylo o čem přemýšlet,“ má jasno Tomi, který má na kontě stovku extraligových startů v dresu Vítkovic. V Přerově by Tomi měl atakovat hranici sta prvoligových branek.

Na Hané pokračuje také 23letý rodák z Chomutova Jan Svoboda. Ten si v Přerově dokonce našel společně s přítelkyní, volejbalistkou extraligových Zubřic Adrianou Kulovou, nový byt.

„Honza neměl úplně nejlepší sezonu, ale sedli jsme si a věci si vyříkali. Je náš hráč a jsme rádi, že zůstal. Potenciál má a věříme, že naváže na dobré výkony ve své první sezoně v Přerově,“ řekl sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák.

Konec odchovanců

Ten se naopak nedohodl na pokračování odchovanců Matouše Kratochvila, Matyáše Gréče a Jana Fencla. První jmenovaný kývl na jinou nabídku, duo mladíků zase dalo přednost civilnímu zaměstnání.

První květnový den se tak novému kondičnímu trenérovi Zubrů Michalu Pěničkovi na tréninku hlásili kromě Antonína Pechance, který se má připojit později, všichni již podepsaní hráči včetně několika extraligových juniorů.

„Půjdeme přes obecnou vytrvalost a nějaké zapracování postupně do dynamiky rychlosti, než se dostaneme k červenci, kdy půjdeme na led,“ popsal Pěnička, který v Přerově nahradil Jakuba Fryče. „Kuba tu působil čtyři sezony, ale nyní už by to časově nezvládal. Trénujeme spolu šest nebo sedm let, jsme kolegové. Chtěl bych navázat na jeho práci, se kterou byli v Přerově všichni spokojení,“ prozradil závěrem.

