„Michal i v této pro všechny složité sezoně ukázal, že má obrovský potenciál. Působí u nás od žáků a jsme rádi, že zůstává. Nabídka na další pokračování pro nás byla prioritou,“ uvedl sportovní manažer HC Zubr Přerov Pavel Hanák.

Michal Postava byl asi nejpříjemnějším překvapením zvláštní sezony. Přes velkou konkurenci dostal šanci v šesti utkáních, v nichž držel úspěšnost zásahů nad famózních 94 procent. Dvakrát si dokonce zachytal v play-off. V Porubě pokaždé dostal pouhé dva góly, přesto to na vítězství nestačilo.

„Play-off rozhodně hodnotím jako neúspěch. Je ohromná škoda, že jsme vypadli po čtyřech zápasech. Takový výsledek jsme si za celou sezonu, kterou všichni výborně odmakali, ani nezasloužili,“ posteskl si Postava na klubovém webu.

„Na druhou stranu, je pro mě obrovská zkušenost, že jsem mohl naskočit do takových utkání. Ale jako úspěch to asi brát nemůžu, když se nám nepodařilo uspět,“ dodal.

Nadějný gólman kariéru odstartoval ve Valašském Meziříčí, do Přerova přišel v sezoně 2014/15, premiéru mezi muži si odbyl už v loňské sezoně. Po té letošní, na jejímž začátku stihl sedm utkání v juniorce Komety Brno, zaujal natolik, že je nově členem reprezentace do 20 let.

„Volal mi trenér brankářů z reprezentační dvacítky (Martin Láska, pozn. red.). Řekl mi, ať jsem připravený, že bych mohl jet na kemp do Vyškova místo Kuby Málka, který chytal za Vsetín,“ popsal Postava. Málek s Valachy postoupil do semifinále a dveře do národního týmu se otevřely.

„Dopoledne jsme každý den měli led. Odpoledne byl buď zápas s osmnáctkou (jejíž kemp ve Vyškově se s kempem dvacítky částečně překrýval, pozn. red.), nebo také trénink. Ještě to bylo doplněno různými posilovnami a kompenzacemi,“ vylíčil.

A Postava zůstal na palubě i pro nadcházející kemp, který se uskuteční od úterý do soboty a jeho součástí bude přípravný dvojzápas se Slovenskem.

„Vůbec nevím, co od těch utkání můžu čekat. Určitě budou mít kvalitní úroveň, možná i lepší, než zápasy s osmnáctkou,“ těší se Postava. „Je skvělé, že jsem si takhle mohl prodloužit sezonu. Znamená to pro mě možnost dál trénovat a zlepšovat se,“ uzavřel.